"No somos colonia de Rusia, ni de China ni de EU", responde AMLO a general de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si hay espías rusos en México, tras las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, quien advirtió sobre la significativa presencia de personal de inteligencia ruso en el país.

Glen VanHerck dijo durante una audiencia en el Senado que actualmente en México se encuentra la mayor porción en el mundo de integrantes de la organización de inteligencia militar rusa, conocida por su abreviatura GRU.

Al respecto, López Obrador dijo: “Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero”, dijo.

Durante su conferencia de prensa, aseguró que a nadie se le impide, ni a ningún extranjero, llevar a cabo actividades legales en el país. “Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país”.

Reiteró que su política es la no intervención y que México es un país libre independiente y soberano; “no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos, pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas”, sostuvo.

“Nosotros nos vamos a a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso”, declaró.

"Nosotros tenemos política la no intervención… no vamos a Moscú a espiar a nadie", responde @lopezobrador_, luego de que el jefe del Comando Norte de EU dijera que México cuenta con una gran base de espías rusos. pic.twitter.com/kzX8hZ8sKa — Animal Político (@Pajaropolitico) March 25, 2022