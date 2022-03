Reforma electoral: AMLO propone que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados con voto

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, pasando el 10 de abril, tras realizarse la consulta de revocación de mandato, enviará una iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputado que donde propondrá que el pueblo elija a los consejeros y magistrados electorales.

En conferencia de prensa, señaló que la elección de éstos sería de “manera directa, con voto abierto” de los ciudadanos, en las urnas.

Indicó que esta iniciativa busca que los consejeros y magistrados no tengan actitudes tendenciosas, sino vocación democrática para que garanticen el voto libre, secreto y que no haya fraudes electorales.

Afirmó que se trata de acabar con los “acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”.

“Pasando el 10 de abril vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales.

“Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto directo. El pueblo va a elegir de manera directa, se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo”, dijo.

El presidente @lopezobrador_ adelantó que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que "sea el pueblo el que elija a consejeros electorales y magistrados". pic.twitter.com/fFNpR4TgIo — Animal Político (@Pajaropolitico) March 29, 2022

Lee: Una reforma electoral: el remedio para todo mal

Detalló que los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tendrán que proponer a 20 ciudadanos “verdaderamente independiente, de inobjetable honestidad”, para definir a 60 candidatos a consejeros y 60 a magistrados.

Esos candidatos, explicó, van a ser votados, en elecciones abiertas y el que saque más votos será presidente; se buscará que sean mitad mujeres, mitad hombres.

Las declaraciones las emitió tras ser cuestionado sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma que no está permitida la propaganda gubernamental en periodo de veda por la revocación de mandato.

Ayer, en sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió declarar inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental” dentro del procedimiento de Revocación de Mandato.