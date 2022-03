Secretario de Hacienda informó a AMLO sobre decisión de Banxico de aumentar tasa de interés

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien le informó sobre la decisión del Banco de México (Banxico) de aumentar la tasa de interés.

“Participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda, él me informó que se tomó la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5%, me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier, pensé que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa, pero formalmente todavía no se anunciaba. Yo me adelanté a informar”, dijo esta mañana.

Confiesa @lopezobrador_ que el secretario de Hacienda, @R_Ramirez_O, le informó sobre el aumento en la tasa de interés, por lo que pensó que el @Banxico ya lo había dado a conocer. Admite que se adelantó, pero que ya se disculpó. pic.twitter.com/c61NSjUw95 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 25, 2022

Sin embargo, la Ley del Banxico marca que quienes asisten a las juntas de gobierno –gobernadora, subgobernadores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda– deben “guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas”.

Aunque los miembros de la Junta de Gobierno conocen el resultado después de votar, no hacen pública su decisión hasta que se difunde por vías institucionales, según el calendario organizado por Banxico.

Lee: Cómo vota Banxico si suben las tasas de interés y por qué el ‘madruguete’ de AMLO viola las normas de confidencialidad

La ley permite que el secretario y el subsecretario de Hacienda participen en las sesiones y, aunque pueden opinar, no tienen voto.

Todos los que asistan a estas juntas “deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación”, según el artículo 45.

El presidente reiteró que respeta la autonomía del Banxico y aseguró que no hay simulación como antes, cuando la Constitución y la leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo.

¿No considera que se violentó la ley al habérsele notificado esta decisión debido a que la ley establece que deben ser confidenciales los asuntos que se traten ahí?, cuestionó un reportero.

“Sí, sí, la Ley del Banco de México, pero pues la Secretaría de Hacienda forma parte del consejo del Banco de México y me informaron y yo di a conocer este resultado, los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo y desde luego tu periódico”, respondió.

El presidente explica que @Hacienda_Mexico forma parte del consejo del @Banxico y por eso le adelantaron la información. Pero acusa que "los tecnócratas, corruptos, hicieron un escándalo". pic.twitter.com/aeDAgWIiQ7 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 25, 2022

Ayer, durante la Convención Bancaria en Acapulco, el mandatario se disculpó por haber adelantado el anuncio.

“Entendieron que fue un error de mi parte”, dijo esta mañana.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.