“Parece justicia chapucera”: Sheinbaum crítica disculpas de Sandra Cuevas a policías

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó las disculpas que ofreció Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, a policías capitalinos, quienes la acusaron de abuso de autoridad, robo calificado y discriminación.

Esto, luego de que la alcaldesa ofreció esa disculpa, aunque rechazó haber cometido una agresión o una falta de mayor consideración.

“Yo no considero que esa sea un disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, eso parece una justicia chapucera, la verdad; en una banqueta, hablando frente a medios de comunicación, entonces considero que como se estableció no se están cumpliendo las condiciones”, dijo Sheinbaum a medios de comunicación.

La jefa de Gobierno puso de ejemplo a la Contraloría General de la Ciudad de México, donde tiene que haber un reconocimiento y un lugar especial para realizarla.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el acuerdo reparatorio también contempló pagar el costo de un radio transmisor y un celular, así como una reparación económica de 30 mil pesos a cada una de las víctimas, antes del lunes 28 de marzo.

“Me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran un daño”, dijo Sandra Cuevas afuera del reclusorio, donde adelantó que no volverá a hablar del asunto.

Cuevas también deberá someterse, durante seis meses, a tratamiento psicológico. Tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas; las terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones.

El vocero de la fiscalía informó que los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública.