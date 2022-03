A una semana de la violencia en Querétaro, la Liga MX se reanuda y agresores siguen libres

A una semana de los hechos de violencia ocurridos en el estadio Corregidora, donde se enfrentaron aficionados del Querétaro y del Atlas, la Liga MX ya reinició actividades, sin que ya haya claridad sobre qué detonó el conflicto, con agresores aún prófugos y sin un plan para solucionar de fondo el reto de la seguridad en los estadios.

El pasado sábado 5 de marzo, al minuto 60 del partido Querétaro-Atlas —de la jornada 9 del futbol mexicano—, grupos de seguidores se enfrentaron en las gradas del recinto queretano. La pelea se trasladó al exterior del estadio y a la cancha, provocando que los espectadores, entre los que había mujeres y niños, corrieran y buscaran dónde refugiarse.

Durante la trifulca, el entrenador del Querétaro, Hernán Cristante, llevó a aficionados de ambos equipos a los vestidores para protegerlos. Cristante fue criticado tras la publicación de un video en el que se le observa diciendo a un aficionado del Querétaro “afuera los reventamos”. El técnico argentino posteriormente argumentó que lo hizo para tratar de “minimizar la situación” y evitar que golpearan a un joven.

Pese a los llamados a la calma que hicieron varios jugadores y el sonido local del inmueble, y a los gritos de desaprobación de espectadores, el enfrentamiento continuó.

Al final, el saldo oficial fue de 26 personas heridas, de las cuales 25 ya fueron dadas de alta y una continúa internada en el Hospital General de Querétaro.

Detenidos, liberados y prófugos

En un primer mensaje a medios tras los sucesos, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dijo: “Yo me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y del país. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más”.

A la fecha, la Fiscalía de Querétaro ha obtenido 28 órdenes de aprehensión. A partir de ello, logró 17 detenciones de presuntos responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito, y realizó más de una veintena de cateos.

Ya son 17 órdenes de aprehensión cumplimentadas por los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora, con dos personas más detenidas y una más que acudió a entregarse. Quien tenga información sobre las personas que aún no han sido detenidas, se puede comunicar al 442 238 7622. — Lupita Murguía (@LupitaMurguiaG) March 11, 2022

Sin embargo, durante la semana, un juez decidió no vincular a proceso y dejar en libertad a dos de los detenidos. El juez concluyó que “no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos”.

En respuesta, la Fiscalía de Querétaro informó sobre su decisión de apelar la resolución, “al tener la certeza de que los datos de prueba son contundentes y suficientes para demostrar la posible participación de los agresores”.

Diez de los hombres que aún se encuentran detenidos ya fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva justificada. El resto de los presuntos agresores sigue prófugo.

Sancionan a empresas y funcionarios… pero no a las barras

Por los hechos de violencia en el Corregidora, ha habido sanciones contra funcionarios, castigos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga MX al Club Querétaro y cancelaciones de contratos.

El gobierno de Querétaro informó sobre la suspensión de cinco servidores públicos encargados del operativo de seguridad en el lugar, porque “incumplieron con los protocolos establecidos”.

Los funcionarios suspendidos son: Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez Ortiz, policía; Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido, y Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El gobierno estatal también determinó cancelar los servicios de la empresa de seguridad privada G.E.S.K9, contratada por el Club Querétaro, ya que uno de sus trabajadores fue quien abrió las puertas que separaban a los aficionados, lo que a su vez permitió la confrontación.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció el veto de un año para el estadio Corregidora, por lo que el equipo tendrá que jugar a puerta cerrada. Esto también aplicará a las categorías de fuerzas básicas y femenil. Además, se informó que “las barras visitantes ya no van a poder ir a los estadios”.

La Comisión Disciplinaria de la Femexfut informó sobre una multa económica al Club de Gallos Blancos, por 1.5 millones de pesos. También, sobre la inhabilitación de los dirigentes del equipo para cualquier actividad de administración relacionada con el futbol, por un plazo de cinco años.

A esto se suma que los derechos de afiliación del club deberán reasignarse antes de finalizar 2022.

En cuanto a la afición, el grupo de animación de Querétaro tiene impedido asistir a los partidos del equipo como local durante tres años, y por un año para los partidos de visitante.

A su vez, se determinó que la barra del Atlas estará impedida para asistir a los partidos que juegue su club como visitante durante los próximos seis meses.

En la Asamblea de Dueños de la Liga MX, junto con directivos de la liga y la federación, no se mencionó nada sobre una posible prohibición de barras de los clubes en los estadios.

¿Y qué pasó en Querétaro?

Hasta ahora, no se sabe qué detonó el conflicto. En entrevista con Reforma esta semana, el gobernador Kuri calificó de “teoría de conspiración” la versión que señala que todo se originó como un choque entre grupos del crimen organizado.

Dijo que la responsabilidad en los hechos fue del club, por ser el encargado de la seguridad al interior del estadio; de la Femexfut, por haber permitido el encuentro, y de su gobierno, ya que cuando inició el juego faltaban 200 policías.

El mandatario dijo que, de acuerdo con las pláticas que ha tenido con gente que estuvo presente, todo indica que el detonante fue la agresión a un señor de 69 años, que estuvo a punto de perder el ojo. En un video, también se puede apreciar cómo un guardia de la empresa de seguridad privada abre las puertas que separaban a las aficiones.

“(Es) uno de los momentos más difíciles de la historia moderna” de la entidad, dijo Kuri al medio deportivo ESPN.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la responsabilidad de autoridades, al señalar que están obligadas a garantizar la seguridad de las personas dentro y fuera de las instalaciones donde hay eventos, incluso si son privados.

En cuanto a la legislación sobre violencia en encuentros deportivos, el Congreso tiene pendientes. De 2005 a la fecha, se han presentado al menos siete iniciativas al respecto, que se han atorado en las cámaras, según un recuento de El Economista.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe continuar “moralizando al país” y que sucesos de este tipo son herencia de los gobiernos neoliberales anteriores.