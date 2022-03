Por usar un pañuelo verde, policías impiden el paso al zócalo a una mujer en Tlaxcala

Llevar un pañuelo verde a la vista fue motivo para que policías de Tlaxcala impidieran el acceso a una joven al zócalo de la capital del estado, donde la semana pasada se llevó a cabo el Tour Mundial de Voleibol de Playa.

Romina cuenta que el sábado pasado acudió a la plaza principal de Tlaxcala con una amiga, para presenciar los partidos, pero al llegar policías las abordaron y les impidieron el paso, a menos que dejaran el pañuelo verde en manos de las uniformadas, porque ese “no era lugar para protestar” con consignas feministas, por la presencia de turistas extranjeros.

“Al llegar me preguntaron que qué significaba el pañuelo, a lo que yo les respondí que eso no importaba, y que no había motivo para que no me dejaran pasar. Insistieron en que era por el aborto, y les dije que sí. En ese momento nos rodearon y me pidieron que se los dejara para poder pasar”, comenta.

…no estaban permitidas ya que podía transgredir a LXS EXTRANJERXS que estaban ahí.

Al parecer, cuidar la imagen pública hacía lxs turistas les importa más que la violencia de género. + — Romi (@RomiMacias___) March 21, 2022

De acuerdo con Romina, las cinco policías municipales que la abordaron le dijeron que “después de lo ocurrido el 8 de marzo” (cuando policías del estado respondieron a una protesta feminista lanzando piedras y activando extintores), estaba prohibido que se permitiera el acceso al espacio a personas que pudieran generar riesgos, que eran “órdenes de arriba”.

Al negarse a entregar el pañuelo verde, Romina y su amiga fueron encapsuladas, y solo accedieron a liberarlas hasta que algunos de sus familiares, quienes ya se encontraban dentro del zócalo para el evento, salieron a ver qué ocurría. Las policías las dejaron pasar, pero con la condición de que el pañuelo fuera resguardado por una de las mujeres adultas que las acompañaban.

“A nuestros acompañantes les pidieron sus identificaciones para dejarnos pasar, y nos ordenaron esconder el pañuelo. Así lo hicimos, pero adentro lo volví a sacar y lo amarré en mi bolsa como al inicio. Ya no me dijeron nada, pero las dos horas que estuve ahí era evidente que me estaban vigilando”, señala.

Cuando salieron del evento, Romina y su amiga constataron que no fueron las únicas. Otras mujeres comentaban que también habían sido conminadas a ocultar pañuelos verdes y de color morado, bajo la sospecha de que pudieran realizar algún tipo de protesta durante el evento deportivo.

Animal Político consultó al gobierno de Tlaxcala acerca de lo ocurrido el sábado, y sobre la supuesta indicación de impedir el acceso a espacios públicos por portar insignias feministas. Las autoridades reconocieron que conocen sobre estas denuncias, pero evitaron emitir alguna postura o dar información al respecto.

Protestas feministas marcaron el Tour Mundial de Voleibol

Aprovechando la cobertura mediática que tendría Tlaxcala por el Tour Mundial de Voleibol de Playa, colectivos feministas protestaron en distintos puntos del estado desde el día que comenzó la competencia.

La mañana del 16 de marzo, cuando se inauguró el torneo deportivo, mujeres encapuchadas colocaron una manta en el mirador de Las Escalinatas de los Héroes, donde se leía “Welcome to Tlaxcala, where the trafficking in women born”, en alusión a las denuncias que existen de trata de personas en el estado.

El bloque negro de Tlaxcala, el día de hoy, salió a las calles para gritar algo que todos saben y callan.

EN TLAXCALA EL MUNICIPIO DE TENANCINGO ES CONOCIDO INTERNACIONALMENTE POR LA PROSTITUCIÓN Y VENTA DE MUJERES ejercida por hombres pic.twitter.com/nCDPEB53RY — corazón neón (@shedcrimson) March 17, 2022

El mismo día, más tarde otro grupo acudió al zócalo del estado con una manta en la que se leyó “Tlaxcala represor, feminicida y proxeneta”.

Algunas feministas decidieron continuar su protesta en el Zócalo de Tlaxcala. Insisten en que el Estado debe frenar cualquier agresión hacia las mujeres. pic.twitter.com/VLdCWE4mUH — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) March 16, 2022

Según el Centro Fray Julián Garcés, Tlaxcala es el segundo estado con mayor número de casos de trata de personas, aunque las autoridades minimizan el problema y aseguran que no existen grupos de delincuencia organizada, y afirmen sin sustento que han logrado disminuir el delito un 83%.

Las denuncias de trata de personas, la falta de discusión de la despenalización del aborto y la violencia contra las mujeres motivaron que el pasado 8 de marzo, feministas realizaran una protesta en el zócalo de Tlaxcala, que se encontraba cercado por vallas de madera para impedir que realizaran pintas en los edificios.

Las manifestantes derribaron las protecciones y ello derivó en que policías municipales las reprimieran, actos que ya son investigados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado.





