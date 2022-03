No tienen vocación ecologista: acusa AMLO a artistas que participaron en video contra el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los artistas que hicieron un llamado al gobierno para detener el tramo 5 de la construcción del Tren Maya, “no tienen vocación verdaderamente ecologista”, y participaron por dinero.

Acusó que existe “deshonestidad” entre los artistas, científicos e intelectuales, y que aquellos que participaron recibieron un pago a cambio, o bien, lo hicieron por convicción propia, al tener un pensamiento conservador y buscar fama.

En la conferencia matutina de este jueves, López Obrador señaló que algunos de los participantes estaban “muy desinformados” sobre lo que estaban denunciando, pero que “claramente” todos estaban leyendo lo que dijeron.

“Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer y a decir que yo debería de conocer el país, yo creo que lo conozco un poco más que él (…) voy a presumir, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México”, dijo.

El presidente afirmó que alguien escribió los textos y fue quien también financió la producción del video, destacó que “hay alguien detrás”.

“Ojalá estos famosos se informen más, no se dejen sorprender, a lo mejor ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente”, comentó desde Palacio Nacional.

Señaló que algunos de los famosos “simulaban ser progresistas” cuando antes hacían campañas o acciones a favor del medio ambiente.

“Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, del pueblo”, acusó.

López Obrador defendió que el tramo 5 del Tren Maya – el cual los artistas están pidiendo que no se construya, al no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental basada en estudios científicos – no implica destrucción de la selva, sino de una brecha de “cuando mucho”, 50 kilómetros.

Señaló que a cambio de eso, el gobierno está sembrando 200 mil hectáreas de árboles, está reforestando y creará tres parques naturales. Además, destacó que la construcción de la megaobra proporciona empleo a 50 mil personas.

Apenas el miércoles, el mandatario acusó que la oposición “convence o contrata” a artistas o pseudoambientalistas que están al servicio de los intereses creados para emprender una campaña en contra del Tren Maya.

Durante su conferencia calificó de “conservadores” y “fifís” a los más de 20 artistas se pronunciaron para exigir que se modifique el tramo que va de Cancún a Tulum, argumentando que hay destrucción de cenotes, flora y fauna.

Entre los participantes, que piden consultar a especialistas en desarrollo sustentable antes de seguir con el proyecto, están Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, Imelda Kimil, Roberto Rojo, Sergio Mayer, entre otros.

La iniciativa fue respaldada por la organización Greenpeace México, quien está recaudando firmas que se oponen a la construcción del tramo del tren.

“No somos adversarios, somos el pueblo buscando una solución que nos ayude a conservar nuestro patrimonio natural”, dijeron algunos de los actores, en la serie de videos difundidos por el colectivo Sélvame del Tren.