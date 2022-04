BuscandoaZuly: Hace 15 días desapareció en el Edomex; van 160 mujeres en la entidad mexiquense

El viernes 15 de abril la mamá de Zuleyma Zaret Contreras Serrano recibió una llamada del novio de su hija en la que le informaba que Zuly, como todos la llaman, se había bajado del carro cuando viajaban rumbo a Querétaro. No supieron más.

Han pasado 15 días y de Zuly no hay noticias. Su madre y sus dos hermanas: Karen y Monse acudieron a la Fiscalía del Estado de México y levantaron una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer, sin embargo, aunque saben que hay un proceso que seguir, el trabajo de búsqueda es muy lento y “se está perdiendo tiempo valioso”, reprochan.

En entrevista con Animal Político, Karen narra que su hermana se fue a vivir con su novio en enero pasado. Los jóvenes, ella de 29 años, tenían su casa en San Mateo Otzacatipan, muy cerca de Toluca, Estado de México. La cercanía con la casa de su mamá permitía que regularmente Zuly fuera a comer con su familia.

“Mi mamá, el día viernes 15 de abril, recibe una llamada por parte de la pareja de mi hermana diciéndoles que ella se acababa de bajar del carro. Mi mamá le pregunta que dónde andaban, qué estaban haciendo, y él le comenta que iban camino a Querétaro”, narra Karen.

“Mi mamá dice: ‘¿qué pasó, se pelearon o qué?’. Y él le dice ‘no, no, no y le cuelga el teléfono’. Esa fue la última conversación que mi mamá tuvo con la pareja de mi hermana”.

Luego de recibir esa llamada, la señora intentó comunicarse al celular de Zuly, pero no hubo respuesta: la llamada entraba directamente al buzón.

“Él se vuelve a comunicar, ahora con mi hermana Monse y le dice que ya no encontró a mi hermana Zuly y que él ya se va a regresar (a su casa). Incluso le vuelve a marcar y le dice que él ya está aquí en Toluca y que, si sabemos algo, le avisemos”, comparte Karen.

Esa fue también la última vez que se supo del novio de Zuly. No volvió a contestar el teléfono y ya no vive en la casa que compartía con Zuly.

Familia desconocía viaje a Querétaro

Siempre que Zuly salía a algún sitio avisaba a su mamá a quien, en distintas ocasiones, pedía que la acompañara. También, en sus redes sociales escribía de forma cotidiana a dónde se dirigía. En esta ocasión toda su familia desconocía que iría a Querétaro.

“Mi hermana no le comentó (a mi mamá) nada de este viaje, mi hermana nunca le dijo ‘voy a salir, mami’. Mi hermana siempre le marcaba para invitarla, para decirle ‘vamos, mamá, voy camino a tal lado’… ella es muy dada a publicar en sus redes sociales ‘viajando a no sé dónde’, ’caminito a no sé dónde’, y no hizo nada, esta vez no dijo nada”, subraya Karen.

Zuly es la hermana de en medio, Karen es la mayor y Monse la más pequeña. El año pasado, el papá de las jóvenes murió a causa de la pandemia de COVID-19, así que siempre que salía avisaba a su mamá en dónde estaría. “Nunca dejó a mi mamá con la preocupación, siempre supimos dónde andaba”, insiste Karen.

Este 30 de abril fue el cumpleaños número 30 de Zuly. Una joven muy alegre a la que le gusta reír y cantar.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero al 28 de abril de 2022, hay un registro de 160 mujeres desaparecidas en el Estado de México, lo que representan el 43.6% del total de personas desaparecidas en esta entidad.

“Fuimos a casa de mi hermana y no hay nadie”

Karen se enteró de la desaparición de su hermana la mañana del sábado 16 de abril y de inmediato supo que algo no estaba bien porque Zuly siempre avisaba dónde estaba.

Incluso, cuenta, ella llamó a los celulares de su hermana y su novio desde otro número pensando que quizá no querían contestarle a su mamá, pero no hubo respuesta.

“Entonces en ese momento le pedí (a mi mamá) que fuéramos a la Fiscalía. Exactamente fuimos a levantar la denuncia al Centro de Justicia para la Mujer, y desde ese momento, el sábado 16, se hace el reporte de mi hermana como desaparecida”, explica.

En el lugar, agrega, no pudieron proporcionar más información porque en la llamada que hizo el novio solo les dijo ‘íbamos para Querétaro y se bajó del carro’, pero no proporcionó más detalles como el lugar en donde la joven habría descendido del automóvil.

A fin de tener respuestas, fueron a la casa donde vivía Zuly, pero no encontraron a nadie y el vehículo en el que viajaban no se ha visto.

“Yo entiendo que hay un proceso, pero estamos perdiendo tiempo valioso. Yo no sé si mi hermana esté bien, no yo sé si la están tratando mal, no sé si tiene un techo, no lo sé. No pueden seguir haciendo oídos sordos de lo que está pasando”, dijo Karen entre lágrimas.

“Hay mucha gente que está desapareciendo, hay muchas mujeres que están desapareciendo y ellos trabajan demasiado lento”.

También fueron a ver a la familia del novio de Zuly y con quienes compartieron la cena de Navidad el año pasado, pero se negaron a recibirles y aportar alguna información.

“La familia de él, desde un principio que fuimos a verlos para preguntarles si sabían algo y para decirles qué estaba pasando porque los dos estaban desaparecidos -a pedir su ayuda-, no nos quisieron apoyar, no nos quisieron dar información, no quisieron ni siquiera hablar con nosotros”, lamentó la joven.

Para la joven, la mejor muestra de que las autoridades están haciendo su trabajo es que Zuly vuelva a casa a reunirse con su madre y sus hermanas.