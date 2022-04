"A la verdad no se mata, aunque le arranquen palabras": un corrido exige justicia por los asesinatos de periodistas

“Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejerció. Para cualquier periodista, ay, qué jodida es la vida. Cuando se buscan verdades, se esconde la policía…”. Esa es parte de la letra de “El corrido de Milo Vela”, una canción que la cantautora Vivir Quintana y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) dieron a conocer este martes para recordar al reportero Miguel Ángel López Velasco, uno de los 153 periodistas que han sido asesinados en México desde el año 2000.

El tema musical se centra en el caso de López Velasco —conocido como “Milo Vela” y asesinado en 2011 en Veracruz—, pero su objetivo no solo es exigir justicia en este crimen sino también en los de todos los comunicadores víctimas de violencia en el país, expone Balbina Flores, representante de RSF en México.

Para la organización, este asesinato es “emblemático” de los ataques contra periodistas y de la facilidad con la que quedan en la impunidad.

Reportero del periódico Notiver, López Velasco cubría asuntos de seguridad y corrupción y fue asesinado junto con su familia. La madrugada del 20 de junio de 2011, hombres armados entraron a su casa y los mataron a él, a su esposa, Agustina Solana, y a su hijo, Misael López Solana, en un hecho que causó indignación en el gremio, pero no frenó los crímenes contra la prensa en Veracruz. Según RSF, tan solo desde el gobierno de Javier Duarte hasta la fecha, 31 comunicadores han sido asesinados en el estado.

“El caso de Miguel Ángel ejemplifica el grado de violencia y de impunidad que se ha ejercido hacia las y los periodistas en México y sus familias, que han permanecido en el olvido”, dice la representante de RSF, y agrega que para la organización cada crimen encierra una historia que merece ser contada.

“Pudimos haber elegido el caso de Regina (Martínez), el de Miroslava (Breach), el de Javier (Valdez) y cualquier otro. Para nosotros, todos los casos son importantes”, añade.

Flores cuenta también que RSF y Vivir Quintana comenzaron a trabajar en el tema hace aproximadamente un año. Para entonces, la “Canción sin miedo” de Quintana ya se había convertido en uno de los emblemas de las protestas feministas, y ahora la cantautora buscó construir un “antinarcocorrido”: una pieza que, en vez de enaltecer a figuras dedicadas al narcotráfico, rindiera homenaje a quienes informan sobre lo que ocurre en el país, incluso si en esta tarea arriesgan su vida.

Cerca del final de “El corrido de Milo Vela”, una estrofa subraya: “A la verdad no se mata, aunque le arranquen palabras”.

Una canción para “mover conciencias”

El tema fue presentado este martes 26 de abril en el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, un espacio conformado por organizaciones civiles que analizan los casos de comunicadores asesinados y pugnan para que estos no queden impunes.

Sus integrantes tendrán una segunda sesión este miércoles en la Ciudad de México, mientras se vive un violento arranque de año para la prensa en el país. Tan solo en los primeros cuatro meses de 2022, ocho periodistas han sido asesinados en México. El caso más reciente es el de Armando Linares López, en Michoacán.

Frente a esto, Flores señala que el objetivo de iniciativas como lanzar “El corrido de Milo Vela” es llamar a la ciudadanía a que se sume a los reclamos para frenar las agresiones contra el gremio y que no haya impunidad.

“Con esto queremos mover las conciencias en la sociedad. Obvio, también en las autoridades, pero las autoridades conocen el caso desde hace mucho, como conocen también otros casos… Queremos con este corrido sensibilizar a la sociedad, llamar la atención de la sociedad”, expone la activista.

Además, considera necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios dejen de utilizar y promover discursos que estigmatizan a la prensa, y que incluso han sido criticados por organismos internacionales como el Parlamento Europeo.

“Nosotros esperamos que lo haga, pero esa es una responsabilidad del gobierno, del presidente o cualquier funcionario público. No solo el presidente ha usado mucho este discurso de estigmatización hacia la prensa. También hay funcionarios que lo han hecho: presidentes municipales, gobernadores que se confrontan cada vez más con la prensa. No han acabado de entender cuál es realmente la labor de los periodistas en México. No es ser consecuentes, no es ser servidores del gobierno, del presidente, es servirle a la sociedad”.