La Corte deja para el jueves la definición sobre la ley eléctrica: así comenzó el debate

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes la discusión sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pero será hasta el próximo jueves que decida si es constitucional o no.

La sesión comenzó con un breve debate sobre si la ministra Loretta Ortiz Ahlf —quien propone declarar la validez de la ley— podría votar en el proyecto, dado que ella como legisladora (en el periodo 2012-2015) votó en contra de la reforma energética, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el bloque encabezado por el PRI.

Ante esta situación, la mayoría de los ministros —ocho— decidió que no estaba impedida, considerando que los temas correspondientes a la Cámara de Diputados no son los mismos que se plantean en las impugnaciones a la LIE.

Así, Ortiz inició su planteamiento con las consideraciones previas: se refirió a los antecedentes, el marco constitucional, la planeación y el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

En este sentido, planteó analizar la energía eléctrica como un derecho independiente, lo cual fue rechazado por ministros como Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Este capítulo introductorio fue rechazado por seis votos contra cinco.

En cuanto al estudio de fondo del orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional, la ministra acusó que existe intermitencia de plantas eólicas y solares, por lo que consideró avalar los cambios en la LIE.

Afirmó que no se establece una barrera a la libre competencia, pese a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría prioridad en el despacho de la energía que genera.

“No se otorga una ventaja exclusiva en la ley ni una ventaja de hecho, por lo que no resulta violatoria a la libre competencia y concurrencia. Lo anterior, toda vez que el compromiso de entrega física de energía no es algo que pueda cumplir exclusivamente la Comisión Federal de Electricidad”, señaló Ortiz.

Sobre este punto, el ministro Laynez dijo: “Este texto, como está, trae como consecuencia directa, y está en la exposición de motivos, la necesidad de modificar el despacho, pero no es en favor de todos los participantes, es en favor de todas las centrales públicas”.

En este sentido, el juzgador agregó que no corresponde a la Corte decidir sobre las políticas públicas ni cuál es el mejor esquema para el sistema eléctrico, sino interpretar las normas constitucionales.

Previo al término de la sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo estar en contra de la prioridad del despacho de la CFE, así como de eliminar las subastas de energía, como propone la LIE.

“Sí es apreciable que existe una diferencia en la libre competencia, pues por mandato legal las energías limpias siempre estarán en segundo término respecto de, por ejemplo, las termoeléctricas o las carboeléctricas”, comentó.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, anunció que en la sesión del próximo jueves 7 de abril se debatirá el tema hasta que se llegue a una conclusión.