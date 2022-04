“Si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré”: papá de Debanhi, la joven desaparecida en Escobedo

Mario Escobar, el padre de la joven Debanhi Escobar, de 18 años, desaparecida desde el pasado 8 de abril en Escobedo, Nuevo León, señaló que la familia guarda la esperanza de que su única hija se encuentre bien.

Los padres de la joven dieron entrevista a medios de comunicación la mañana de este lunes 11 de abril.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros”, comentó el padre de Debanhi.

Agregó que la familia no comprende cómo fue que pudieron dejar a su hija sola en la carretera.

En tanto, la madre de Debanhi señaló que ambos están viviendo una gran angustia en estos momentos.

Ayer domingo, la titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de la Luz Balderas, indicó que el gobierno del estado activó una búsqueda de emergencia para encontrar a la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Escobedo.

Desde la cuenta personal de Instagram de la joven desaparecida, que han tomado familiares para difundir información para poder encontrarla, se compartió la última imagen de ella.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, SI ES REAL, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, escribió la familia en Instagram.

Su desaparición

Debanhi fue dejada sola por dos amigas con las que llegó a una reunión. Las dos jóvenes se fueron a casa y llamaron a un contacto de confianza para que recogiera a Debanhi; dicho contacto trabaja como conductor de plataforma, pero el trabajo lo hizo fuera de operación.

En algún momento, el conductor abandonó a Debanhi en medio de la carretera a Laredo, le tomó una foto y se la envió a las amigas, quienes después se la enviaron a la familia.

Hasta el momento se desconoce qué motivó a que la joven fuera abandonada en medio de la carretera.

