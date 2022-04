“El mundo de los derechos humanos ha cambiado positivamente, pero vive retrocesos principalmente en migración”: Juan Méndez

Juan E. Méndez, abogado, activista, exmiembro presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, reconoce que en los últimos años ha habido avances en la protección de los derechos humanos en el planeta. Sin embargo, advierte también que se observan retrocesos, en particular en campos como la migración.

“El mundo de los derechos humanos ha cambiado, de manera general positivamente, pero no exento, por supuesto, a retrocesos importantes. Los retrocesos se dan principalmente en el área de migración, donde los países receptores se han puesto cada vez más duros”, dice Méndez en entrevista con Animal Político.

“Lamentablemente, (los migrantes) consiguen la colaboración de países que no son receptores, sino de tránsito, o que envían a sus propios ciudadanos y eso hace que la problemática de la migración esté teniendo retrocesos importantes”, señala.

Méndez presentó esta semana el libro Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución (Fondo de Cultura Económica, 2022), que escribió en autoría con Marjory Wentworth, una poeta estadounidense nominada en diversas ocasiones al Premio Pushcart.

La obra contiene 10 temas que Méndez ha trabajado a lo largo de su trayectoria. En algunos ha tenido mayor injerencia que en otros, respecto de violaciones a los derechos humanos de las personas.

Detención, tortura, desapariciones forzadas, migración, solidaridad, derecho, guerra, responsabilidad, justicia y genocidio son los principales temas que aborda en Un puesto de lucha.

Si bien el especialista también ha trabajado con otros asuntos como la libertad de expresión, señala que eligió desarrollar esos tópicos porque fueron —en algún momento de su vida profesional— a los que dedicó más tiempo y esfuerzo.

A la vez, dentro del libro deja claro que los temas relacionados con los derechos humanos no se agotan. Además, le permiten hablar de lo que le tocó hacer en distintos momentos de la historia de este movimiento.

En estos 10 ensayos, Méndez se cuestiona sobre qué falta por hacer en la materia, qué retrocesos ha habido y qué progresos. Incluso, qué debe hacerse para continuar avanzando.

Derechos, tortura y Peña Nieto

Méndez fue el primer latinoamericano víctima de tortura en ocupar el puesto de relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos inhumanos y degradantes o penas crueles. Visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, para documentar cómo se encontraba la situación de los derechos humanos en el país durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De esta visita surgió un informe en el que señaló que la tortura es generalizada en México y ocurre, especialmente, desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación.

En ese documento, Méndez identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomendó medidas para atenderlas. Incluso, declaró observar serios problemas en las condiciones de detención, especialmente en el hacinamiento.

Al preguntarle qué sintió cuando Peña Nieto rechazó su informe, Méndez dice que el gobierno conocía el contenido del estudio desde antes.

La reacción de inconformidad vino desde el último día de su visita en México, tras una discrepancia con la Cancillería sobre que la tortura era “generalizada” en el país.

“Les dije, desde el primer momento, que si me demostraban que estaba equivocado yo con mucho gusto retiraba esa calificación. También les expliqué el porqué yo decía que la tortura era generalizada en México y también, obviamente, dije que yo no podía aceptar que me dijeran cómo calificar lo que yo ya había visto”, señala.

“La visita del relator no es para decir lo que los gobiernos quieren que se diga, sino para hacer lo más franco y honesto posible en una apreciación de la realidad. Afortunadamente, la sociedad en México y sus medios me dieron amplia oportunidad de responder a cada uno de los ataques, que sí fueron bastante personales, por así decirlo”.

Asegura que ese hecho no lo afectó sobremanera, puesto que tenía la necesidad de defender la integridad e independencia de los mecanismos de la ONU para proteger los derechos humanos.

Ayotzinapa, ocho años después

En cuanto al caso Ayotzinapa por la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos —en el que recientemente el GIEI dio a conocer un video que muestra que la Marina manipuló una escena del crimen—, Méndez reitera estar preocupado porque los números y las denuncias sobre desaparición forzada y tortura se siguen acumulando en México.

Además, no ve suficiente acción estatal y de distintas instituciones para contrarrestar el fenómeno de la desaparición forzada.

“Siempre he querido dar estas opiniones sobre la base de una investigación personal y con un equipo de gente que me permite hacer una investigación en el terreno, seria y competente. Al no haber podido hacer esas investigaciones en fechas recientes, no quiero aventurar opiniones”, matiza.

El abogado destaca algunas excepciones positivas, por ejemplo, el interés que tienen la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales en estos temas. “Me consta porque constantemente me están consultando”, añade.

También acentúa la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Instituto de la Defensoría Pública y de la Fiscalía Especial para Ayotzinapa, con la que ha colaborado.

“Todo eso me hace pensar que México tiene algunas herramientas e instrumentos que le van a permitir en el futuro, ojalá que cercano, contrarrestar esta tendencia a la exacerbación del problema de la desaparición forzada y de la tortura”, señala.