Diputados de Morena y PT cuestionan masacre en Ucrania y niegan apoyar minuto de silencio por víctimas

Diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) se negaron a apoyar la iniciativa de un minuto de silencio por las víctimas del conflicto armado en Ucrania, tras el descubrimiento de casi 400 cuerpos en Bucha, tras la retirada de las fuerzas rusas.

La solicitud de un minuto de silencio por las víctimas en la Cámara de Diputados provocó que legisladores como Leonel Godoy, Pablo Amílcar Sandoval (Morena) y Gerardo Fernández Noroña (PT) cuestionaran los hechos, al sostener que podía tratarse de “un montaje” o que no podían pronunciarse para no adelantarse a las investigaciones por el caso.

“A nosotros nos parece que estas peticiones de minutos de silencio, no vemos reflejado nosotros al Grupo Parlamentario de Morena en esa petición… la petición del minuto de silencio no es en abstracto, lleva consigo una posición política muy clara de sometimiento, nos parece, a las peticiones del gobierno de los Estados Unidos, y nosotros no estamos en ningún caso, por someternos a ningún gobierno extranjero”, dijo Amílcar Sandoval, quien planteó que se votara la solicitud y establecer criterios para que la Mesa Directiva indique cómo se otorgarán.

En el mismo sentido, Leonel Godoy Rangel sostuvo que dar el minuto de silencio era adelantarse a un debate y a una investigación que aún está en curso.

“Está diciendo nuestro embajador ante la ONU que hay un procedimiento de investigación en curso, porque Ucrania dice que una masacre, Rusia dice que fue montaje y lo que está discutiendo la ONU, en este momento, es si es cierto lo que dice Ucrania o es cierto lo que dice Rusia. A mí me parece que es adelantarnos… reitero, está una investigación en curso. Incluso para saber si es cierto las muertes o no, o si es un montaje”, dijo al criticar la solicitud hecha por la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo, quien sostuvo una discusión con Godoy.

Leer más | Rusia y Ucrania: las imágenes satelitales que desmienten la versión rusa sobre la “masacre” en Bucha

En tanto, Fernández Noroña pidió que se diera también un minuto de silencio por la pérdidas de vidas en el conflicto entre Marruecos y la República Saharaui.

“La República Árabe Saharaui lleva dos años en guerra, nadie voltea a verlos. Marruecos está cometiendo una ocupación militar, un saqueo, crímenes y asesinatos y eso a la derecha no le importa porque se va con la gente imperialista. Entonces, que se sume al minuto de silencio también”, dijo Noroña, que acusó al PAN de hacer solicitudes con fines políticos y sumarse a una “campaña imperialista” contra Rusia.

“Yo creo que Acción Nacional debería traer a la agenda política el que son proimperialistas, el que están apoyando a Estados Unidos, el que están sumados a la campaña en un fenómeno mucho más complejo que lo que aquí se plantea”, insistió.

Incluso, Noroña denunció que el legislador estadounidense Vicente González, del Partido Republicano, está pidiendo que se le retire la visa a quienes participaron en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia.

Members of the Mexican Congress participating in the “Mexico-Russia Friendship Committee” should not be allowed to enter, travel, or invest in the US.

I urge @SecBlinken & @SecMayorkas to revoke their visas and any foreign official that does not condemn Russian aggression. pic.twitter.com/USscy50KOl

— Rep. Vicente Gonzalez (@RepGonzalez) April 5, 2022