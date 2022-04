Ante un juez, el exabogado del ISSSTE acusa a su actual director de participar en un fraude por 800 mdp

Quien fuera director jurídico del ISSSTE hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez, acusó ante un juzgado federal al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que, desde su oficina, se emitieron “documentos falsos” que provocaron el pago ilegal por más de 800 millones de pesos hacia una empresa perteneciente a un emporio farmacéutico.

Durante la segunda sesión de la audiencia inicial realizada este martes ante un juez del Reclusorio Norte, Trujeque Ramírez aseguró que, cuando se le pidió por medio de un oficio en 2019 a Zenteno que informara si había pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados, y en su caso enviara el soporte documental, el ahora director del ISSSTE “omitió pedir informe a su subdirector de contaduría”.

El exdirector jurídico del ISSSTE agregó, en agosto de 2019, Raúl García Robles, entonces subdirector de Administración y Presupuesto del ISSSTE y subordinado de Zenteno, emitió documentos presuntamente falsos en los que se refería que el instituto no había efectuado ningún pago a la farmacéutica. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

“La información que se contiene en el oficio suscrito por el subdirector de Programación y Presupuesto fue falsa, lo que originó el doble pago y la imputación formulada por la fiscalía contra los ocho imputados, pero no contra quien hizo constar esos hechos falsos”, dijo Febo Trujeque en entrevista con Animal Político.

Es la primera vez que se menciona al actual director del ISSSTE dentro de esta audiencia inicial. De hecho, tanto Zenteno como García Robles, quien actualmente es jefe de departamento en Superissste, no han sido citados ni imputados en la causa penal 380/2021. Tampoco se citó a la empresa en cuestión.

Animal Político buscó la postura del director del ISSSTE, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

En este caso hay ocho imputados, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusó el lunes pasado de ser presuntamente omisos, no verificar, no tener comunicación con sus superiores y no atender las normas y los protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados.

A los imputados se les acusa de los delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito del servicio público, y a uno de ellos se agrega el abandono de la defensa.

Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, es la empresa que reclamó en noviembre de 2018 un adeudo por mil 200 millones de pesos de un contrato que no le habían finiquitado desde un año antes. Esto derivó en un juicio mercantil, en el que un juez ordenó al ISSSTE pagar 750 millones más intereses, pero la dirección a cargo de Zenteno no informó al área jurídica que ya había emitido pagos, lo que provocó que para enero de 2021 este se volviera a realizar.

Animal Político publicó en marzo de 2019 que Grupo Fármacos Especializados acaparó por sí solo el 35.2% de las compras consolidadas de medicamentos y otros insumos por parte del IMSS y el ISSSTE. Los contratos que recibió —en su mayoría por asignación directa— superaron los 106 mil millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la empresa Selecciones Médicas del Centro pertenece al empresario José Antonio Pérez Fayad, a cuyo conglomerado de compañías farmacéuticas, Grupo Fármacos Especializados, se le atribuye el principal acaparamiento de contratos de medicamentos e insumos médicos en los últimos años.

Versiones encontradas

En la audiencia de este martes, presidida por el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, solo dos imputados decidieron declarar. El primero fue el exabogado del ISSSTE, Trujeque Ramírez, quien argumentó que, según el estatuto orgánico del instituto, él no podía pagar el adeudo, ni tampoco tenía acceso al sistema donde se encontraba la información contable.

Al no estar en sus facultades, la dirección jurídica a su cargo supuestamente no podía ser omisa del pago extra de 831 millones de pesos que el ISSSTE hizo a la farmacéutica. Estos elementos contradicen la hipótesis de la fiscalía, la cual aseguró que los señalados actuaron presuntamente con dolo, pues a pesar de su experiencia en el servicio público, y de que la información estaba en el sistema, no se dieron cuenta o no informaron a sus superiores del pago doble.

Trujeque Ramírez también mostró oficios en los que solicitó información a la dirección de Zenteno sobre si se habían realizado pagos, pero en al menos dos respuestas emitidas por el subdirector García Robles se declaró que no había ninguna cuenta líquida certificada para trámites de pago.

El exfuncionario declaró que, cuando se enteró del doble pago, intentó realizar acciones legales para recuperar los 831 millones. Sin embargo, acusó que la FGR le negó en tres ocasiones el acceso al expediente y, por tanto, no pudo emprender la recuperación del dinero.

Animal Político preguntó al ISSSTE si existe alguna acción para recuperar esos 831 millones, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

Finalmente, Trujeque Ramírez agregó que el Órgano Interno de Control en el ISSSTE resolvió el 17 de noviembre de 2021 que la responsabilidad del doble pago fue del área administrativa del instituto.

Presiones para acelerar el pago

Otro de los imputados que decidió declarar en la audiencia fue Marx Yazale Ortíz Correra, quien desde julio de 2020 y hasta enero de 2022 se desempeñó en el área jurídica a cargo de Trujeque Ramírez.

Marx Ortíz reforzó el argumento que el área jurídica no podía saber de los pagos que se habían hecho durante el juicio mercantil, pero agregó que en diciembre de 2020 la Junta Directiva del ISSSTE instruyó al área administrativa para hacer pagos por sentencias pendientes.

Según su declaración, a partir de entonces el área administrativa le pidió al área jurídica un listado de todas las sentencias por las que había que pagar. Luego, según dijo Ortíz, “hubo una presión para acelerar la solicitud de la gestión del pago para la sentencia (del caso con Selecciones Médicas del Centro)”.

El exfuncionario del área legal del ISSSTE aclaró que el área legal solo aceleró la solicitud, pero quien finalmente hizo el pago fue la parte administrativa.

Al final de su declaración, Ortíz acusó a la fiscalía de imputarlo sin tener datos de prueba. También puso sobre la mesa que el director del área administrativa y el ahora director del ISSSTE, Zenteno, y su entonces subordinado, García Robles, no fueran citados, a pesar que estos hechos ocurrieron durante su encargo.

La audiencia continúa

El juez del Reclusorio Norte citó a las partes a una nueva sesión que se realizará por videollamada el próximo jueves a las 7:00 horas. Dado que ningún otro imputado decidió declarar, será turno de la fiscalía para que presente todas las pruebas de sus acusaciones.

Se espera que esta audiencia inicial continúe el fin de semana y de ser necesario en Semana Santa, con el fin de que el juez tenga elementos para decidir si vincula a proceso a Trujeque Ramírez y a los otros siete implicados, y dar tiempo para que se concluya la indagatoria.