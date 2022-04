La FGR acusa ante un juez a 8 exfuncionarios del ISSSTE por un fraude por 800 mdp en el actual sexenio

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en un juzgado federal a siete exfuncionarios y a quien fuera —hasta enero pasado— director jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, por cometer presuntos delitos de corrupción que ocasionaron la pérdida de más de 800 millones de pesos, los cuales pertenecían a un “fondo de reservas para la salud”.

Los malos manejos terminaron favoreciendo a una empresa ligada a un emporio farmacéutico, señalado de ser uno de los principales beneficiados en sexenios pasados.

Durante la audiencia inicial, que comenzó este lunes y que fue presidida por el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, la fiscalía afirmó que los implicados presuntamente fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados.

La fiscalía aseguró que los señalados actuaron presuntamente con dolo, pues a pesar de su experiencia en el servicio público, y de que la información estaba en el sistema, no se dieron cuenta o no informaron a sus superiores del pago doble por más de 831 millones de pesos. Por eso, consideró el acto como un “pago ilegal”.

Al cierre de las imputaciones, la fiscalía aseguró que algunos de los acusados solicitaron los recursos “en calidad de urgente” para hacer el segundo pago, el cual se tomó del “fondo de reservas para la salud”.

Animal Político preguntó al exdirector jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, para quién o para qué estaba dirigido inicialmente ese fondo, pero aseguró que los 831 millones salieron de otra bolsa.

“Ese dinero se ordenó utilizar para todos los adeudos que traía (el ISSSTE). El dinero que existía, con eso se iban a pagar las sentencias… entonces no, está equivocada la fiscalía”, dijo.

De acuerdo con la acusación asentada ahora en la causa penal 380/2021, a los imputados se les acusa de los delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito del servicio público, y a uno de ellos se agrega el abandono de la defensa.

Cerca de las 5:00 de la tarde de este lunes, el juez decidió que, debido al número de pruebas y declaraciones de imputados, la audiencia se realizará por partes. Se reanudará este martes y tentativamente el próximo jueves.

¿Cómo se realizó un pago doble?

El inicio de este caso data desde noviembre de 2018, cuando la empresa Selecciones Médicas del Centro inició una demanda mercantil contra el ISSSTE porque le debía poco más de mil 182 millones de pesos, derivados de la adquisición de mascarillas y diversos materiales médicos pactados en la contratación original.

En junio de 2019, ya durante el actual sexenio, el juez a cargo de dicho procedimiento mercantil determinó que sí era procedente realizar un pago por 831 millones.

Pero lo que funcionarios no habían reportado es que, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

Un año después, ya en 2020, el ISSSTE realizó otro pago a Selecciones Médicas del Centro por más de 831 millones de pesos. Fue en este momento que hubo una denuncia ante el Órgano Interno de Control y luego ante el Ministerio Público federal para investigar el caso, el cual finalmente atrajo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR.

En dicha denuncia, la Dirección de Administración del ISSSTE consideró que la actuación inadecuada de las áreas responsables al enfrentar una demanda civil generó un daño a su patrimonio que asciende a 831 millones 302 mil 409 pesos, daño que además terminó beneficiando a una empresa ampliamente favorecida en administraciones pasadas con recursos públicos.

La lista de los inculpados

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ocho implicados en este caso son o fueron funcionarios de alto y mediano nivel del ISSSTE durante la actual administración. Algunos ya salieron de dicho instituto, pero se mantienen en el servicio público, en organismos como el sector salud o el IMSS.

La lista de personas señaladas como probables responsables por la FGR es encabezada por Trujeque Ramírez, quien asumió dicho cargo el 15 de febrero de 2020. Previamente se había desempeñado en la misma dirección, pero como subdirector. Esto último, entre el 1 de diciembre de 2018 y la fecha que asumió como titular de la dirección.

En la estructura jerárquica de los señalados sigue Marx Yazale Ortíz Correra, quien desde julio de 2020 se desempeñaba en la referida subdirección. Previamente, trabajó como director de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

La FGR también imputa posibles hechos de corrupción a Irma Merlos Merlos, quien hasta abril de 2020 se desempeñaba como subdirectora de Programación y Presupuesto del ISSSTE, así como a Sandy Toledo Sánchez, coordinadora de administración de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales.

De igual forma, la FGR acusa a Juan Daniel Álvarez Santillán, el litigante que llevó el referido procedimiento civil, y a Juan Manuel Estañol, subdirector de lo contencioso.

La lista de imputados la completan Sebastián López Herrera, quien en el periodo en el que ocurrieron los hechos se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración y Finanzas, cargo que ostentó hasta febrero de 2020 —actualmente, dicho funcionario labora en la División de Seguimiento de Fiscalización del IMSS—, y Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el puesto de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE entre enero de 2016 y noviembre de 2018.

La participación específica de cada uno de estos funcionarios en la trama de presuntos hechos irregulares será detallada por los fiscales una vez que pueda completarse la audiencia inicial y se presenten las imputaciones correspondientes.

Esta empresa recibió doble pago

Animal Político publicó en marzo de 2019 que Grupo Fármacos Especializados acaparó por sí solo el 35.2% de las compras consolidadas de medicamentos y otros insumos por parte del IMSS y el ISSSTE. Los contratos que recibió —en su mayoría por asignación directa— superaron los 106 mil millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la empresa Selecciones Médicas del Centro pertenece al empresario José Antonio Pérez Fayad, a cuyo conglomerado de compañías farmaceúticas (denominado Grupo Fármacos Especializados) se le atribuye el principal acaparamiento de contratos de medicamentos e insumos médicos en los últimos años.

De acuerdo con el portal Quién es Quién Wiki y con datos de Compranet, la empresa Selecciones Médicas del Centro había obtenido hasta el cierre de 2018 más de 10 mil contratos por un monto de 10 mil 358 millones de pesos, más del 75% vía adjudicación directa. Pero a ello se suma la otra empresa del conglomerado, Grupo Fármacos Especializados, que hasta el inicio de este sexenio acumulaba 21 mil 617 contratos por un monto de 86.6 mil millones de pesos.

Hay inconsistencias en la acusación: defensa

Fuentes de la defensa aseguraron que el día de hoy, en la continuación de la audiencia inicial, se exhibirán datos y documentos que prueban que la indagatoria de la fiscalía presenta anomalías, y que podría haber, además, otros implicados que no fueron acusados.

Entre los datos que se pondrán a consideración del juez está, por ejemplo, que aun cuando la fiscalía sostiene como una irregularidad que pagos se hicieron del 5 de marzo al 30 de diciembre de 2019, también exhibe como prueba un oficio en el que se señalaba que no había pagos pendientes en agosto de ese mismo año.