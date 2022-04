Gobierno de CDMX justifica desalojo a comunidad triqui y dice que fueron reubicados pacíficamente

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México justificó el desalojo de personas indígenas triquis, otomís y nahuas que permanecían en un plantón sobre la Avenida Juárez y dijo que se hizo una reubicación pacífica y voluntaria.

Las familias que permanecían en el plantón están en situación de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, y fueron reubicadas –según informó el gobierno capitalino – en un albergue situado en la esquina de calle Rayas y Circuito Interior, en la colonia Valle Gómez.

Sin embargo, familias triquis acusaron ser privadas de su libertad al impedirles salir de la calle del albergue, sin explicaciones sobre la medida, ni tratar de entablar diálogo alguno, denunció el Congreso Nacional Indígena.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno capitalina, Martí Batres, sostuvo que nadie fue desalojado contra su voluntad, que se acordó la reubicación pacífica y que grupos con intereses políticos fueron quienes incitaron a la comunidad triqui al conflicto con las autoridades.

Señaló que el grupo “resistencia civil pacífica” fue quien inició la confrontación dañando las instalaciones del albergue habilitado.

“Yo no diría que hay un encapsulamiento, las personas que estaban en el albergue se trasladaron a otro lugar, como a 15 cuadras. Síi hay actividades de vigilancia”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa.

“El estado que guarda la situación de la comunidad espera a que se lleguen a determinados acuerdos, estamos en un proceso de diálogo. Las personas se salieron por voluntad propia y se instalaron, hasta que llegaron otros grupos a atizar una confrontación”, insistió.

Reubicación fue por los niños triquis: CDMX

Batres sostuvo que la decisión de reubicar a las personas que mantenían el plantón desde hace casi 15 meses fue por las condiciones en las que vivían niños, niñas y adolescentes de la comunidad, junto con las quejas de vecinos y de un oficio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

“Recientemente se multiplicaron un conjunto de quejas en relación con el plantón, recibimos quejas de vecinos y comerciantes”, dijo el funcionario al exponer diversos riesgos que involucraban a la población del plantón

Entre los señalamientos que hizo la CDHCM, según Batres, es que las niñas, niños y adolescentes no acudían a la escuela, se alejan del campamento y se extravían.

Además, mencionó las malas condiciones de salubridad, pues se hallaron ratas en las instalaciones del plantón y la detección de infecciones bacterianas en infancias.

“Los conflictos los debe resolver Oaxaca”

El secretario de gobierno dijo que la capital del país será solidaria con las comunidades desplazadas, pero que no puede resolver el conflicto territorial que los hizo venir a protestar a la ciudad.

“El gobierno de la Ciudad de México no ha estado inactivo, ha atendido a este asunto, no obstante queda perfectamente claro que no les corresponde la solución de este conflicto, lo deben resolver las autoridades de Oaxaca”, señaló.

Batres insistió en que “de ninguna manera” se va a aceptar el regreso del plantón en avenida Juárez, y que se podrán analizar otros puntos de reubicación, considerando que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que no los pongan en riesgo.





