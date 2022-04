El gobierno de AMLO da otra tarea a la Marina: ofrecer paquetes turísticos a las Islas Marías

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó a la Secretaría de Marina (Semar) una nueva tarea, adicional a las que ya realiza en la vigilancia de los puertos y las costas del país y en materia de seguridad pública. Ahora, la institución también deberá ofrecer paquetes turísticos a las Islas Marías.

A principios de 2019, la administración de López Obrador anunció que las Islas Marías dejarían de funcionar como prisión para convertirse en un centro cultural. Ese proyecto está en marcha desde entonces.

Durante una visita a las Islas Marías este sábado, el presidente dijo que la intención es que la Marina ofrezca paquetes turísticos para que personas puedan visitar el lugar partiendo desde puntos como Mazatlán, en Sinaloa; Tepic o San Blas, en Nayarit, y Vallarta, en Jalisco.

Esos viajes —expuso— podrían hacerse en aviones de 40 pasajeros o por ferri. Incluso, aseguró que se comprarán dos embarcaciones más.

“Se van a adquirir dos barcos más, ferris. Este barco se desplaza con buena velocidad (…) los ferris van a poder hacer dos horas y media de San Blas a la isla, tres horas de Mazatlán a la isla, y ya vamos a tener esos ferris”, dijo.

“La Secretaría de Marina se va a hacer cargo de ofrecer estos paquetes, porque van a poder trasladarse en avión hasta Tepic, a Mazatlán, y de ahí tomar el barco, o llegar a San Blas, a Mazatlán”, añadió.

Dentro de las Islas Marías, se rehabilitarán viviendas e instalaciones para que puedan visitar los turistas.

“Vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite. Desde luego, vamos a buscar el equilibrio, porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza, estamos hablando de la belleza con austeridad”, dijo el presidente López Obrador este sábado.





