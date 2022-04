México cierra semana con mil nuevos casos de COVID-19 y seis fallecimientos

México cerró esta semana con mil nuevos casos de COVID-19 y otros seis fallecimientos registrados, según los datos de la Secretaría de Salud federal.

En su reporte técnico diario, la dependencia indicó que la cifra de casos acumulados llegó a 5 millones 727 mil 668, mientras que la de personas fallecidas ascendió a 323 mil 944.

La cantidad de casos activos estimados se situó en 4 mil 651. Los casos activos son considerados el motor de la pandemia porque representan a personas que tuvieron síntomas en los últimos 14 días y aún tienen capacidad para contagiar.

Ayer, la secretaría informó que el semáforo de riesgo epidémico para las próximas dos semanas vuelve a ubicar a las 32 entidades del país en verde. Se trata de la tercera quincena consecutiva en la que los estados se encontrarán en ese color.

Las autoridades señalan que esto y la menor cantidad de contagios y hospitalizaciones indican que la pandemia está en etapa de descenso, después de más de dos años en el país.

Para el resto de abril, el gobierno federal quiere aumentar la vacunación para atender a todas las personas rezagadas y también a menores de cinco a 11 años de edad.

