México suma otros mil 75 casos de COVID-19 y 29 muertes

México sumó este jueves otros mil 75 casos de COVID-19 y otros 29 fallecimientos por causa de la enfermedad, informó esta tarde la Secretaría de Salud federal.

En su reporte técnico diario, la dependencia indicó que los casos acumulados llegaron a 5 millones 731 mil 635. La cifra de personas fallecidas ascendió a 324 mil 33.

La cantidad de casos activos estimados se situó en 4 mil 631. Los casos activos son considerados el motor de la pandemia porque representan a personas que tuvieron síntomas en los últimos 14 días y aún tienen capacidad para contagiar.

En un apartado del reporte, la secretaría destacó un descenso en el promedio de casos diarios por semana.

Por ejemplo, en la semana del 13 al 19 de marzo, fueron mil 115, mientras que para la semana del 10 al 16 de abril —la última semana epidemiológica registrada— fueron 345.

Las autoridades federales sostienen que esto apunta a un descenso de la enfermedad en el país.

Ante la situación, algunas autoridades locales han comenzado a relajar las medidas de prevención de contagios. Uno de los casos más recientes es Nuevo León, donde el gobierno estatal informó este jueves que dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en lugares cerrados.

Gráficos de COVID-19 en México Casos y fallecimientos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Nuevos casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud por COVID-19 en México Defunciones confirmadas Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Relación de casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de casos confirmados Aumento porcentual diario Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud