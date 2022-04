Papá de Debanhi acusa de acoso a taxista que debió llevarla; Samuel García pide a fiscalía dar a conocer evidencia del caso

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, criticó la investigación realizada por la Fiscalía de Nuevo León por la desaparición de su hija y aseguró que existen videos en donde se ve al taxista que la transportaba intentar tocarle los pechos.

En conferencia de prensa sostuvo que el acoso del taxista detonó que ella se bajara del vehículo.

“Se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija (…) Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso”, declaró.

Dijo que el taxista no está detenido aunque la fiscalía tiene esa información porque para ellos “no hay delito que perseguir”.

Cuestionó que la zona donde encontraron el cuerpo de Debanhi haya sido cateada cuatro veces y hasta la quinta fuera localizada.

“¿Por qué a la quinta aparece? Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella”; y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.

“Es mentira, es totalmente mentira, y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro, es una zona sitiada. No tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija”, sostuvo.

Por la mañana, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó que ya realizaron las pruebas genéticas de la joven que hallaron en el interior de una cisterna para comprobar si corresponde al cuerpo de Debanhi, de 18 años, quien desapareció el 8 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Aunque aún no se dan a conocer los resultados genéticos, el funcionario dijo que el crucifijo y la ropa del cuerpo de la joven encontrada coincide con el que traía Debanhi en la última foto difundida en redes sociales.

Samuel García pide a fiscalía un minuto a minuto

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la fiscalía del estado dar a conocer, a la brevedad, un minuto a minuto de las evidencias de la investigación del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Señaló que es necesario mostrar videos, fotos, cateos y rutinas de la investigación para conocer la verdad y darle certeza a la familia de la joven y a la sociedad.

A dos semanas de la desaparición de Debanhi, el gobernador señaló que no conoce la carpeta de investigación ni ha visto un video.

“Estamos consternados, como sé que está consternada toda la ciudadanía y que hay muchas dudas del lamentable caso de Debanhi, que el día de ayer, todo parece indicar, que se trata de ella, hay que esperar una autopsia. Tanto el papá como un servidor, toda la ciudadanía y colectivos queremos saber qué paso.

“Pido, con mucho respeto, a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que sale en la autopsia, la evidencia. Uno, para certeza de la familia; dos, para tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué paso; tres, para entender el caso y actuar consecuencias y evitar a futuro otros casos”.

Tras reunirse con la familia de Debanhi, el gobernador de Nuevo León se comprometió a acompañar a la familia al Servicio Médico Forense para para agilizar los trámites para que su sepelio pueda realizarse este viernes.

Aunque el patrón de mujeres jóvenes desaparecidas en Nuevo León se ha acentuado en los primeros meses de este año, la crisis de desapariciones en ese estado, que suma 199 casos en lo que va de 2022, tiene como antecedente al menos 10 años de impunidad, ausencia de acciones preventivas, estigmatización a víctimas y, ahora, falta de operatividad y coordinación entre instituciones.