Rubén Albarrán manda carta a AMLO: 'Usted debe escuchar a la mega diversa sociedad civil'

Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock Café Tacvba, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le reitera la disposición del colectivo Sélvame de Tren a entablar un diálogo que beneficie a la naturaleza.

Carta de Rubén Albarrán a @lopezobrador_ por la cancelación al diálogo. pic.twitter.com/oBA6ffsg2C — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 27, 2022

Esto, luego de que el presidente cancelara el encuentro que sostendría con activistas, ambientalistas y artistas que están en contra de la construcción del Tren Maya.

El músico pidió al presidente escuchar a la sociedad civil y dejar de lado otros intereses.

“Usted debe escuchar a la mega diversa sociedad civil, ocupada, informada, y con intereses, conocimientos y creencias supeditadas a la evolución y el bien mayor. Si no lo hiciera, sus palabras estarían vacías, sus acciones serían erradas”, se lee en la carta.

Albarrán escribió que celebraba la cancelación del diálogo en Palacio Nacional porque de haber ocurrido, el encuentro se hubiera desarrollado de manera acotada y con previa censura para que el mandatario y su equipo no se molestaran.

“Qué bueno que no nos recibió, pues dentro de Palacio Nacional, ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores, en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara”, escribió Albarrán.

En la misiva, el músico dejó claro que si se lleva a cabo el encuentro, él será quien tome la palabra por acuerdo de todo el colectivo; y su intervención se centrará en tres líneas.

La primera reconocer la gran responsabilidad que tiene de gobernar a tantos millones de personas y “salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido”.

El segundo punto establece que el colectivo está dispuesto a poner a sus servicio los conocimientos e información confiable para que realice su trabajo cómo le fue encomendado. Como tercer punto, escribió que le entregarían información valiosa que sustenta la postura del colectivo respecto a la cancelación del Tren Maya.

Finalmente, el cantante aseguró que se debe privilegiar lo más importante: la naturaleza porque es lo que sostiene a los humanos en la tierra.

“La Sacralidad de los Elementos Dadores de Vida. Lo Sagrado es aquello intocable, lo que se ama y se honra, no se vende, no se renta, no se contamina… Es una verdad a la que nadie podrá decir que tiene otros datos: Sin el aire ¿quién puede vivir más de tres minutos? Sin agua ¿quién más de cuatro días? Sin alimento proveniente de la tierra ¿quién más de 13 días? Además deseo que recuerde, que Los Sagrados Elementos Dadores de Vida, crean y son base de un delicado entramado, que es lo que nos sostiene sobre la tierra, a nosotros los necios humanos, y a todas las demás especies con las que compartimos el planeta”.

En su mensaje, Albarrán pidió dejar a un lado intereses y creencias personales, para el bien de la naturaleza

“No se trata de convencer a nadie, se trata de llegar a la mejor solución posible, a través de la inteligencia colectiva”, escribió el cantante.