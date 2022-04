Semáforo COVID: por segunda quincena consecutiva, las 32 entidades de México se quedan en verde

Por segunda quincena consecutiva, las 32 entidades de México estarán en verde en el semáforo de riesgo epidémico, informó este viernes la Secretaría de Salud federal.

Esta distribución estará vigente durante las próximas dos semanas, del lunes 4 al domingo 17 de abril.

El anuncio de la secretaría se da a conocer horas después de que el Gobierno de la Ciudad de México informara que a partir de hoy ya no será recomendado usar cubrebocas en espacios abiertos.

El llamado a utilizar mascarilla para prevenir contagios de COVID-19 se mantiene vigente para espacios cerrados, como el transporte público.

A la fecha, los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas ya han levantado también la medida de usar cubrebocas en espacios abiertos.

Las cifras de la pandemia

La Secretaría de Salud federal también informó este viernes que en las últimas 24 horas se registraron otros 2 mil 538 contagios de COVID-19. Con ello, la cifra de casos acumulados ascendió a 5 millones 662 mil 73.

El número de muertes, en tanto, ascendió a 323 mil 127, tras contabilizarse otros 111 decesos.

La cantidad de casos activos estimados se situó este viernes en 9 mil 625.

Las autoridades federales sostienen que estos números indican que la pandemia está en etapa de descenso en el país, luego de poco más de dos años.

