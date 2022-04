Sheinbaum lanza 'Constructores de Paz', programa social para evitar que jóvenes se unan a la delincuencia

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio el banderazo de salida al nuevo programa Constructores de Paz, la nueva estrategia del gobierno federal para evitar que los jóvenes sean cooptados por la delincuencia.

En esta primera etapa, que arranca en la capital del país, se espera atender a 15 mil jóvenes.

La estrategia consistirá en recorrer las colonias y municipios con mayor índice delictivo para alejar a los jóvenes de la violencia. Además se pondrán oficinas móviles en municipios con más rezago social y se les invitará a que se inscriban al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beca de capacitación laboral de 5 mil 258 pesos mensuales durante un año e inscripción al IMSS.

“Cuántos jóvenes delinquen en la ciudad, no son muchos, si los convencemos de que la violencia no es la opción, sino el estudio y el trabajo, no sólo los rescatamos a ellos, sino también a nuestra sociedad, a México”, dijo la jefa de Gobierno durante la presentación del programa.

La jefa de Gobierno recordó que un joven se acerca a la delincuencia por muchas razones, entre ellas, las condiciones familiares y sociales en las que viven.

“Pero hay muchos jóvenes que, por distintas razones, no porque nacieron así, no porque se transmitió de papá a hijo, sino que sencillamente sus condiciones familiares, sus condiciones de la colonia, sus condiciones sociales, los van obligando a no tener un espacio en donde puedan sentirse queridos, donde pueda haber identidad, como cuando lo da una escuela o un trabajo, y se van acercando a la delincuencia”, dijo la mandataria local.

Recordó que la falta de oportunidades educativas también es un factor que orilla a los jóvenes a unirse a un grupo delictivo.

“Imaginen la frustración de un joven que le digan no tienes derecho a un espacio educativo porque reprobaste un examen de admisión, cuando en realidad si acabaron la preparatoria tienen todas las credenciales para seguir en la universidad, y no es cierto que no pasen un examen, sino que se definió cierto número de espacios”.

En el arranque del programa, el cual se llevó a cabo en el parque Justicia Social, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, estuvieron presentes Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, María Luisa Alcalde Luján, secretaria de Trabajo; y Marath Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo de la CDMX.