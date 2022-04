Revocación de mandato: INE suspende votación en 8 casillas de Texcoco y 2 de Pátzcuaro por amenazas de violencia

En la jornada de la consulta de revocación de mandato, el INE determinó suspender definitivamente la votación en 10 casillas por amenazas de violencia de parte de ciudadanos, informó el consejero presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova.

8 de esas casillas están ubicadas en Texcoco, municipio gobernador por Morena, y las otras 2 en Pátzcuaro, Michoacán, donde gobierna un alcalde del partido Fuerza por México.

“En virtud de los conatos de violencia que podían suscitarse, de las amenazas que algunos ciudadanos presentaron, y dado que el INE tiene la responsabilidad de que la jornada sea pacífica, se decidió la suspensión de la votación de manera definitiva; los votos emitidos, por supuesto, serán contabilizados”, informó Córdova en conferencia de prensa.

“Ésta es una jornada en la que tenemos que procurar la paz pública en el desarrollo de este ejercicio cívico, así que esas 8 casillas son casillas que ya en nuestro sistema se ubican en el rubro de casillas que, si bien se instalaron, si bien operaron, tuvo que suspenderse por estas circunstancias la votación. Lo mismo ocurre con dos casillas en el distrito de Pátzcuaro, Michoacán, en donde también por cuestiones de seguridad se decidió la suspensión de la votación de manera definitiva”.

Neri Álvarez, de Atenco, Estado de México, explica que tuvo que acudir a votar a Texcoco, porque en su municipio las casillas fueron cerradas. Cuenta que en Atenco pusieron una camioneta para llevar a la gente gratis a votar a esta otra cabecera municipal. 📹: @ManuVPC pic.twitter.com/d3b7raN5aA — Animal Político (@Pajaropolitico) April 10, 2022

Córdova dijo que esta mañana se decidió ajustar a la baja el número de casillas totales que se debían instalar, de 57 mil 517 originalmente aprobadas a 57 mil 448.

Precisó que las 69 casillas no instaladas pertenecen a municipios de Chiapas donde hay condiciones de inestabilidad política previas a esta jornada. Los municipios de Aldama y Chenalhó no se han podido celebrar elecciones por conflictos agrarios.

“(La decisión) responde a que, en un par de municipios en el estado de Chiapas, en donde no pudimos realizar las elecciones extraordinarias el domingo pasado, no existían todavía las condiciones de seguridad y de paz pública necesarias para que la elección pudiera llevarse a cabo para los funcionarios del INE, los funcionarios de las mesas directivas de casilla que habían resultado insaculados y habían sido sorteados para tal efecto y capacitados, y la ciudadanía pudiera gozar de esas garantías, por eso, con absoluta responsabilidad, los Consejos Distritales respectivos determinaron la no instalación de estas 69 casillas”, precisó.

El funcionario electoral dijo que, hasta las 14:00 horas, el INE no había recibido denuncias de irregularidades graves en la jornada, por lo que calificó la elección como exitosa.

“La verdad, si se le compara con jornadas electorales previas, esta jornada es ya hoy, así puede catalogarse, como una jornada definitivamente exitosa”, indicó.

A esa hora, se habían instalado 57 mil 436 casillas, equivalentes al 99.98% del total ajustado.

Sólo una urna en un distrito de Veracruz no se instaló, debido a que el presidente de la casilla no se presentó al sitio de votación y no ha devuelto la paquetería electoral, por lo que ya se presentaron las denuncias correspondientes.