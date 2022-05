Expertas afirman que la campaña ‘Yo decido’ revictimiza mujeres; Segob se justifica

El cartel de una campaña publicitaria del gobierno federal en el que aparece una mujer rechazando una botella de cerveza ha sido criticado por expertas en comunicación con perspectiva de género, quienes afirmaron que responsabiliza a las víctimas de lo que les ocurre y criminaliza el uso de sustancias.

En respuesta a las críticas, la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de la campaña, afirmó que esta se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y que esta “promueve el libre, informado y placentero ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las adolescencias”.

Sin embargo, para las especialistas Adriana Segovia y Angélica Contreras, las imágenes que conforman la campaña eximen de responsabilidades a los agresores sobre la comisión de actos que vulneran la vida de las víctimas, y a las autoridades de su obligación de prevenir, atender y castigar los actos de violencia.

No, no es broma. Estas son nuestras políticas públicas que ponen el cargo en la víctima y (las responsabiliza). No es posible que tengamos que seguir repitiendo: y la culpa no era mía, no dónde estaba, ni dónde vestía. Y el Estado¿dónde está para protegernos? pic.twitter.com/qrFqiUNaIR — Isabel Erreguerena (@isaerre) May 26, 2022

Adriana Segovia, maestra en Terapia Familiar y docente en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C., explicó en entrevista que la campaña de la Segob y el Consejo Nacional de Población (Conapo) tiene “un simplismo conservador de pensar que si no tomas no te pasa nada y evitas riesgos. Se pone toda la responsabilidad en la mujer, al menos en este caso, y no en los agresores o en la impunidad de las investigaciones, las verdaderas razones por las que estamos en riesgo”.

El consumo de alcohol afecta negativamente las esferas de nuestra vida y sexualidad, ya que puede dificultar la capacidad para evaluar las situaciones, tomar decisiones adecuadas y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos.#YoDecido evitar riesgos pic.twitter.com/MJUrCxvPpn — CONAPO – Consejo Nacional de Población (@CONAPO_mx) December 13, 2021

Además, señaló que el decir a las mujeres que no ingerir alcohol o drogas las previene de ser víctimas de algún delito “estigmatiza a quienes deciden libremente consumirlas, las hace culpables de las posibles agresiones, refuerza los sentimientos de culpa y es misógino”.

Angélica Contreras, comunicadora feminista y consejera de Cultivando Género, A.C., agregó que, además, la campaña deja completamente fuera del mensaje a quienes son responsables de las agresiones y no brinda información a las personas usuarias de sustancias como alcohol y drogas sobre consumo responsable o qué hacer en caso de ser víctima de algún delito, independientemente de las circunstancias en que se cometió.

La respuesta de Segob

En respuesta a las críticas expresadas en redes sociales, la Segob aclaró que la imagen de la mujer rechazando la bebida alcohólica forma parte de una campaña conformada por varios spots audiovisuales, de radio, gráficos para difusión digital e impresa y dos publicaciones, en los cuales aparece también un hombre adolescente que rechaza el consumo de sustancias.

Si al convivir con tus amigos te sientes presionado a beber o ingerir algo que no quieres, recuerda: tú decides cómo te diviertes: https://t.co/IjNd2pTzqZ #YoDecido #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/cfIFLTw2NH — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) May 23, 2022

De acuerdo con la dependencia, para la elaboración de los materiales se realizaron distintos grupos focales con “jóvenes líderes y brigadistas de estados como Ciudad de México, Sonora, Estado de México, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con la colaboración de instituciones locales”.

Los materiales, publicados por Segob y Conapo desde 2021, cuentan con “versiones urbanas, e indígena y afrodescendiente” y tienen como eje “la educación integral en sexualidad”, indicó.

Sobre las situaciones que se muestran en los carteles, Segob agregó que los jóvenes consultados para su elaboración “relataron la importancia de que dentro de su comunidad se hiciera prevención del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias”, lo que asociaron “con el ejercicio de la sexualidad en la que manifestaron que el consumo excesivo no permite tomar decisiones asertivas”.

“Con base en esos comentarios se diseñaron dos versiones de material, en el que una mujer y un hombre adolescentes están en la misma circunstancia de rechazo a consumir bebidas alcohólicas, eligiendo que no lo necesitan para divertirse”, concluyó.

Tanto Adriana Segovia como Angélica Contreras coinciden en que la neutralidad de género que dice tener la campaña —dado que existe también un cartel que muestra a un hombre rechazando el consumo de drogas— no queda clara, debido a que el cartel que más se ha difundido es en el que aparece solo una mujer, sin más contexto que “su decisión” para prevenir riesgos.

“Si una campaña necesita tanta explicación no sirve, porque estamos hablando de una estrategia sobre todo visual y que requiere ser informativa y entendible a primera vista, algo que en este caso no ocurre, y tampoco habla de soluciones al público joven al que se dirige. En mi opinión solo es adultocéntrica y machista”, argumentó Contreras.

Para Segovia, las autoridades habrían dado un mensaje más claro y propositivo en el tema si hubieran centrado la campaña en el autocuidado, pero no de carácter individual, sino colectivo, invitando a las personas a generar ambientes seguros de convivencia.