Directora de evaluación académica del CIDE denuncia acoso y hostigamiento laboral del director

Celine González Schont, quien se desempeña como directora de evaluación académica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), solicitó este miércoles ser sustituida del cargo luego de señalar acoso y hostigamiento laboral por parte del director del centro de investigación, José Antonio Romero Tellaeche.

En una carta dirigida a Jordy Micheli Thirion, secretario académico del CIDE, y de la que Animal Político tiene copia, González Schont solicita se le reincorpore como profesora asociada porque Romero Tellaeche no ha permitido que se desarrollen en tiempo y forma todas las labores que desempeña la Dirección de Evaluación Académica (DEA).

“Le solicito formalmente me sustituya en mis funciones de Directora de Evaluación Académica a más tardar el 30 de junio 2022 y realice las gestiones necesarias ante el Consejo de Evaluación Divisional (CAED) para reincorpórame a la División de Estudios Políticos como profesora asociada por oferta a partir del 1 de julio del 2022, en atención de que cumplo cabalmente con los requisitos para ello y no existe impedimento legal para que así́ ocurra”, expone la académica.

En cinco páginas, la directora de evaluación académica del CIDE hace un recuento de los hechos que se han suscitado fuera de norma y que han impedido que la dirección a su cargo realice su trabajo.

Entre ellos se encuentra su exclusión de la organización de carpetas de Consejo Directivo y Asamblea General de Asociados de las sesiones extraordinarias de fecha 7 de diciembre 2021, 24 enero 2022, y 8 de febrero 2022, sin ninguna fundamentación, causal o explicación, lo que le impidió acceder a información como actas de sesiones, grabaciones, listas de asistencia y soportes documentales.

Cabe destacar que en la sesión extraordinaria de 24 de enero de 2022 la Asamblea General de Asociados avaló la modificación a los estatutos del CIDE.

“(Esto) ha impedido contar con los elementos para dar una respuesta oportuna, transparente y veraz a las diversas instancias de la Administración Pública Federal que han solicitado información a esta dirección en los últimos meses sobre dichas sesiones”, agrega González Schont.

La académica señala también una evidente falta de comunicación, planeación y análisis por parte de Dirección General con su equipo, lo que redunda en una carga excesiva de trabajo que trastoca no solo los horarios laborales de quienes trabajan en área, sino que ha generado retrabajos y desorden en las actividades ya planeadas para desarrollar.

Por ello, continúa, en noviembre de 2021 presentó una denuncia ante el órgano interno de control del CIDE contra el director José Antonio Romero Tellaeche por contravenir la normatividad interna, así como por acoso y hostigamiento laboral.

“Después de varios meses de trabajo bajo esta dinámica, considero que las disrupciones de parte de Dirección General a mi trabajo, así como la falta de comunicación y planeación que persisten son represalias a esta denuncia. En mi perspectiva, constituyen evidencia del mismo acoso y hostigamiento laboral que he denunciado”, subraya la académica.

“Me parece evidente—y puedo brindar todos los elementos que así́ lo comprueben— que he realizado todo lo razonablemente posible para cumplir con mis responsabilidades con probidad, profesionalismo y apego a la normatividad y, por lo tanto, considero que no se me han brindado las condiciones para que pueda seguir realizando cabalmente mis funciones, de conformidad con lo establecido con la normatividad interna del CIDE”.

Incluso, González Schont hace mención en su oficio que la falta de un trato respetuoso y profesional por parte de Romero Tellaeche ya se la ha informado en varias ocasiones a Micheli Thirion, en su calidad de superior jerárquico directo —y a quien dirige su solicitud de sustitución del cargo—, sin embargo, no hubo cambios o mejoras.

Dice Romero Tellaeche que mostrará nombramiento

Este miércoles, previo a la inauguración del coloquio internacional “La nueva Geopolítica: debates necesarios en tiempos de cambio”, en la que participó el director José Antonio Romero Tellaeche y John Ackerman, alumnos de CIDE pidieron, una vez más, que muestre el acta de su nombramiento.

Ante la insistencia, el director dijo que mostrará el acta de su nombramiento, la cual no ha sido publicada y el propio Conacyt mantiene reservada, antes de que concluya el semestre.

Por estar abiertos ocho procesos jurídicos que tienen que ver con la elección de Romero Tellaeche como director del CIDE el 29 de noviembre de 2021 es que el Conacyt ha negado reiteradamente dar a conocer el acta del nombramiento que hizo su titular, María Elena Álvarez-Buylla.