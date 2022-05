Exfuncionarios señalados por L12 denuncian a MP por omitir falta de mantenimiento en la investigación

El despacho Regino Abogados, que representa a los 5 exfuncionarios del Proyecto Metro investigados por el colapso de una parte del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, presentó este lunes una denuncia en contra de la ministerio público, María de la Luz Alcántar Alcántar, por delitos contra la administración de justicia al omitir la falta de mantenimiento de la Línea dorada como una línea de investigación.

“Han tratado de evadir su obligación de investigar la falta de mantenimiento aún y cuando existen dictámenes dentro de la carpeta de investigación, inclusive el último informe de DNV que señala que esta causa es una de las cuales provocó el colapso de la Línea 12”, explicó el abogado Adrian Regino al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Justicia local (FGJ).

El defensor apuntó que la omisión por parte de la ministerio público ha resultado en que la investigación se centre en las fallas en el diseño y construcción de la Línea 12, lo que favorece políticamente al gobierno local encabezado por Claudia Sheinbaum.

En la denuncia presentada se expone que el pasado 5 de abril, la autoridad ministerial les notificó la negativa de realizar la investigación tomando en cuenta la falta de mantenimiento pues se alegó que la solicitud resultaba impertinente y que a su consideración no guardaba relación con el desplome ocurrido el 3 de mayo de 2021 el cual cobró la vida de 26 personas y dejó a 104 heridos.

“María de la Luz Alcántar Alcántar (…) ha sido omisa en realizar actos de investigación imparciales y objetivos con la finalidad de esclarecer los hechos. Limitándose a realizar aquellos que favorecen su teoría del caso, la cual a simple vista, favorece a las personas de la actual administración de gobierno, específicamente aquellas personas que tuvieron puestos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, comprometiendo los principios y objetos del procedimiento”, se expone en la denuncia.

Luego de días de polémica porque el Gobierno capitalino se negaba a dar a conocer el contenido del tercer reporte que la firma DNV les entregó sobre la causa-raíz del colapso, el pasado miércoles la administración capitalina publicó el dictamen —mismo que han insistido en no aceptar por ser contradictorio e inconsistente— el cual concluye que la falta de mantenimiento a la línea fue un motivo importante para que la tragedia ocurriera.

Derivado de esto, el despacho de abogados que representa al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y a otros cuatro funcionarios, ha insistido que las autoridades a cargo de la carpeta de investigación por el colapso no solo investiguen esa omisión, sino que convoquen a declarar a los extitulares del Metro en las administraciones de Miguel Ángel Mancera: Joel Ortega y Jorge Gaviño; y de Claudia Sheinbaum, Florencia Serrania.

Desde que inició el procedimiento jurídico por la tragedia, en cuatro ocasiones la audiencia inicial del caso se ha diferido. Será el próximo 6 de junio cuando se intente de nueva cuenta realizarla.

En este proceso, insistieron los abogados, se debe convocar a todos aquellos funcionarios que estuvieron a cargo del mantenimiento de la línea desde su inauguración el 30 de octubre de 2012.

“Es muy importante destacar que no se ha citado a ninguna persona encargada de dar el mantenimiento en la carpeta de investigación. Es una línea de investigación que la gente del ministerio público no quiere abordar, no obstante que es su obligación porque así lo ordena la ley, el agotar todas las líneas de investigación”, reiteró el abogado Abel Carreon.