Familiares piden que les devuelvan a sus desaparecidos en Caborca, Sonora

Mensajes de desesperación en los que familiares de personas privadas de la libertad piden que sean devueltas abundan en redes sociales. Madres, padres, esposas e hijos pueden verse en algunos de los videos asegurando a los criminales que se equivocaron y retuvieron a gente distinta de la que buscaban.

Fernanda Meraz es la esposa de Jonathan Eduardo Ochoa Rentería, quien presuntamente fue “levantado” por hombres armados en Caborca, Sonora. La última vez que su familia supo de él fue el pasado 7 de mayo.

En el video, Fernanda aparece acompañada de su hijo y del padre de Jonathan, mientras sostiene la foto de su esposo desaparecido y suplica por su vida.

“(Queremos) que lo dejen volver con nosotros, porque es mi esposo y yo sé que él no hace nada malo. Que se den cuenta pronto que se equivocaron y que lo suelten, que lo dejen volver a casa para poder estar tranquilos, para que mi niño deje de preguntarme por él…”, dice.

El 27 de abril, circuló otro video de una madre que ruega por que le regresen a su hijo. Se trata de Jesús Alberto Grijalva Rivas, quien, según su mamá, fue “levantado” por hombres encapuchados en una camioneta blanca, también en Caborca.

“Les pido de todo corazón que me lo devuelvan, él es inocente… él no tiene nada que ver, devuélvanlo, están sus dos hijos esperándolo…”, señala la mujer.

Medios de comunicación locales han reportado incidentes de inseguridad en este municipio. Estas y más peticiones ciudadanas se dirigen a grupos del crimen organizado para que regresen a sus familiares.

Les prometen anonimato y no buscar culpables a cambio de regresarlos a salvo. Así también es el caso de Christian Mojica, quien desapareció el 29 de abril.

Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del periodo de 2020 al 17 de mayo de 2022, en Sonora se contabilizaron 763 personas desaparecidas o no localizadas. De esa cifra, el 96.07% se trata de personas desaparecidas (733), mientras que el 3.93% se refiere a personas no localizadas (30).

El toque de queda en Caborca

Previamente, ante la difusión de videos en redes sociales en los que la ciudadanía reportaba el presunto ingreso de personas armadas al municipio, el pasado 16 de febrero, el presidente municipal, Abraham David Mier Nogales, hizo un llamado a la población a suspender actividades económicas, deportivas y sociales a partir de las 22:00 horas.

Pensando en la seguridad de los caborquenses hemos tomado la decisión de suspender todo evento deportivo este día e invitamos a los negocios locales a cerrar a las 10 pm.

Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad en nuestro Municipio. pic.twitter.com/sOET5aLwtC — AbrahamCubanoMier (@CubanoMier) February 16, 2022