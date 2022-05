Desaparecen 60 de 253 fideicomisos en 2021; Hacienda obtuvo 34 mil mdp, 6% de la bolsa total

En 2021, el gobierno federal avanzó en la desaparición de 60 de los 253 fideicomisos previstos a desaparecer tras los decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador publicados en 2020. Por ello, la Secretaría de Hacienda obtuvo 34 mil millones de pesos, aunque la bolsa total es de 509 mil millones de pesos.

Esto significa que a dos años de los decretos de extinción, la Hacienda Pública ha logrado recuperar 6% de los recursos existentes en los fideicomisos, según reporta el informe de Cuenta Pública de 2021.

De acuerdo con un cálculo hecho por Fundar, el 70% del monto recuperado corresponde solo a tres fideicomisos: el Fondo de la Financiera Rural, con 11 mil millones de pesos; el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, con 7 mil millones de pesos, y el Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria, con 6 mil millones de pesos.

Esta semana, @Hacienda_Mexico entregó a @Mx_Diputados la Cuenta Pública 2021. Analizamos el estado de los #Fideicomisos hasta la fecha. Abrimos hilo con los hallazgos. pic.twitter.com/JldMq6YNiL — Fundar (@FundarMexico) May 5, 2022

En abril y noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó decretos para desaparecer los fideicomisos existentes, que financiaban la investigación, deporte, cine, infraestructura, entre otros temas, para que el dinero fuera integrado a la Tesorería de la Federación y poder disponerlo en otros rubros.

De los 253 fideicomisos, solo 60 reportaron la recuperación de recursos que suman 34 mil 986 millones de pesos, pero del resto, Hacienda no reporta los montos.

Sara Salvatierra, investigadora de Fundar, explica que la falta de reportes pudiera obedecer a que aún no han determinado las cifras porque “el proceso de desaparición no era sencillo”, pues al tratarse de recursos que no dependían de presupuesto por cada ejercicio fiscal, los fideicomisos podían adquirir compromisos multianuales, o en otros casos, tenían más deudas que recursos líquidos.

En el informe de Cuenta Pública 2021 realizado por Hacienda aparecen solo 31 fideicomisos con extinción de 100%. Otros 12 tienen un avance de entre 80 y 98%, mientras que siete registran entre 50 y 76% y 8, presentan avance de entre 1 y 38%.

El mayor número de fideicomisos a extinguir están en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, con 71, de los que 20 están en operación y 51 en proceso de extinción.

Uno de ellos es el Fondo Sectorial Conacyt- Secretaría de Energía, que registra un avance de 100% en la extinción, pero que en el informe de Cuenta Pública no se reporta el monto obtenido o por recuperar.

Se trata del fideicomiso que tenía una bolsa de 13 mil 189 millones de pesos y estaba enfocado en promover acciones para la transición energética, incluyendo la formación de capital humano, como es el caso de los estudiantes de maestría y doctorado en universidades extranjeras y que tuvieron retrasos en el pago de sus becas.

Otra afectación durante el proceso de extinción ocurrió en el financiamiento de proyectos de investigación.

En noviembre de 2018, el Fondo de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía-Conacyt seleccionó 29 proyectos de investigación para financiarlos con 2 mil 751 millones de pesos, pero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no les ha entregado los recursos.

La falta de entrega se ha debido a retrasos burocráticos del Conacyt, pues los funcionarios han prorrogado la firma de los Convenios de Asignación de Recursos (CAR) durante 2 años y 9 meses, pese a que no debían pasar más de seis meses para concretarlos.

Los fideicomisos del Conacyt representan 28.1% del total a extinguir, le siguen la SHCP, con 26.9%; la Secretaría de Cultura, con 5.5%; las Secretaría de Educación

Pública y Turismo, con 4.3%; y el restante 30.8% corresponden al resto de ramos.

La Secretaría de Hacienda tiene 68 fideicomisos entre los que se encuentran el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera;

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura; Plan de Pensiones de los Jubilados de BANOBRAS; Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); Fondo para la Participación de Riesgos 11480; Fideicomiso de Pensiones, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; y Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de NAFIN.