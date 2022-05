Gobierno planea reducir 25% de las operaciones del AICM, ante saturación de vuelos

El gobierno federal planea reducir 25% las operaciones totales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras el incidente entre dos aviones el pasado 8 de mayo.

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, explicó que la reducción se debe a la alta saturación del aeropuerto, por lo que esperan distribuir las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como el de Toluca.

“Estamos planteando un objetivo para lograr que en 12 meses se bajen en un 25% las operaciones. El aeropuerto tiene muchas décadas de estar saturado y en pésimas condiciones… se tiene el objetivo de bajar el 25% de las operaciones de todas las aerolíneas, incluidas de carga y chárter”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

El funcionario aseguró que a partir de agosto y septiembre de este año comenzará la migración hacia otros aeropuertos, y sostuvo que el incidente reportado entre dos aviones de Volaris en una pista se debió a un error de los controladores.

“Es un error que ya confirmamos que sí, desgraciadamente, fue el controlador… por la grabación que se presentó, posiblemente hay un tema que estamos ahorita checando, y que me lo tienen que confirmar, … si en ese momento hubo cambio de turno. Uno que dio el paso no fue el mismo que dio la bajada. Tenemos que checar eso, porque entonces aquí hay dos responsables”, dijo el subsecretario, detallando que los involucrados aún no dan una explicación oficial de los hechos.

Antes del incidente, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) advirtió que la operación simultánea de dos aeropuertos ha provocado distintos incidentes relacionados con la seguridad aérea.

En respuesta, el gobierno negó que haya un reporte oficial de incidentes en lo que va del año, tras la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el Felipe Ángeles, y reconoció que solo tiene documentado la activación de una alerta en 2021.

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) informó que se ha elevado en 300% el número de incidentes aéreos, como resultado del rediseño de espacio sobre el Valle de México.

El secretario general del sindicato, José Alfredo Covarrubias, acusó que el gobierno federal hizo un mal rediseño del espacio aéreo, al generar más zonas conflictivas y tener menos personal para supervisarlas.