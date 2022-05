Con golpes y forcejeos, policías detienen a 30 manifestantes durante marcha feminista en Irapuato

Alrededor de 30 mujeres fueron detenidas con violencia durante una manifestación en Irapuato, Guanajuato, y llevadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) local, informaron colectivos feministas.

La tarde de este domingo se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por la desaparición de mujeres en el estado y en el país, que partió del Parque Irekua y llegó al Palacio Municipal. Reportes de las autoridades municipales indican que participaron 300 mujeres, mismas que fueron resguardadas por 107 policías integrantes del grupo ‘Vivo Segura’, elementos presuntamente “capacitadas en temas de género” que portaban un brazalete morado.

De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas, una vez en el ayuntamiento, un grupo de mujeres encapuchadas golpearon con marros y martillos las puertas del edificio, para luego verter gasolina e incendiarla.

Armas dijo que también rompieron las ventanas de la fachada del Palacio y que una mujer escaló hasta la ventana de un almacén de archivos para derramar gasolina y prenderle fuego.

Tras estas medidas de acción directa se registraron diversos enfrentamientos que derivaron en golpes, empujones y arrestos por parte de los elementos del grupo ‘Vivo Segura’.

En diversos videos difundidos en redes sociales se puede apreciar a policías mujeres golpeando en el rostro y cuerpo a mujeres jóvenes, así como sometiéndolas contra el suelo, para luego detenerlas.

Así el @irapuatogob que se dice aliado de las mujeres. Imagínense si no. https://t.co/GrihI6CZ9w — Marea Verde México (@MareaVerdeMex) May 2, 2022

El Colectivo Resistencia Radical Irapuato denunció abuso de autoridad por parte de las policías y responsabilizó a las autoridades de cualquier daño del que puedan ser víctimas las mujeres detenidas.

A través de un comunicado, el colectivo se pronunció en contra de la represión policial ejercido sobre las manifestantes e informó que 30 compañeras fueron detenidas con violencia, además de que sus familias están siendo amenazadas.

“Las autoridades no solo actúan de manera violenta, también violan sus derechos humanos a un proceso justo, ya que fueron trasladadas al CERESO y sus familiares son amenazados con procesarlas al Ministerio Público y no dejan de negarles información sobre las detenidas”, escribió.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que “para establecer el orden público”, las policías “detuvieron a 23 mujeres mayores de edad, cinco mujeres menores de edad y un masculino mayor de edad”.

Armas afirmó que en un principio fueron resguardadas en el patio de la Presidencia Municipal y luego fueron trasladadas a juzgados cívicos, “garantizando el respeto a su integridad y salvaguardando sus derechos humanos”.

Hasta el mediodía de este lunes, el colectivo informó que seguían sin liberar a las mujeres detenidas y denunció una negativa por parte del gobierno municipal a ofrecer información sobre su situación jurídica a los familiares.

Por lo tanto convocó a la ciudadanía de Guanajuato a hacer presencia pacífica en el Cereso de Irapuato, “para apoyar y vigilar que los derechos humanos de todas no sigan siendo violados, así como para pedir su pronta liberación y prevención de represalias por parte del gobierno”.

“No les hemos dado la espalda”: alcaldesa

El colectivo feminista Resistencia Radical Irapuato responsabilizó a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, “por cualquier cosa que llegue a sucederles a nuestras compañeras que se llevaron en sus unidades”.

En respuesta, la alcaldesa afirmó en un video difundido en redes sociales “que no tolerará bajo ninguna circunstancia” hechos de violencia, o actos que atenten contra terceros, para lo cual negó una apertura a negociación.

“Quien viole la ley deberá asumir las consecuencias de sus actos, en Irapuato decimos no a la violencia, no al radicalismo, no a la polarización, no a la ilegalidad, no al silencio, no a la confrontación, no a la indiferencia, no a la impunidad”, aseguró Alfaro.

En el video destacó que su gobierno ha dado muestras “consistentes e incondicionales” de respaldo a los movimientos feministas que exigen un alto al acoso, a la inseguridad, a la violencia y al crimen.

“Mi gobierno nunca, de ninguna manera, ha dado la espalda a esta realidad o la ha negado, hemos otorgado facilidades y protección para que las distintas manifestaciones se realicen y en el ámbito de nuestras competencias hemos realizado todas las acciones de prevención y resguardo para ellas”.

Apertura de queja de oficio por detención a manifestantes

El procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, informó que se abrió la queja de oficio 450/22-B ante los hechos ocurridos durante la manifestación en Irapuato.

Se ha abierto la queja de oficio 450/22-B ante los hechos suscitados en el mpio de Irapuato Gto., donde fueron detenidas diversas personas durante una manifestación pública, se informará conforme avance la investigación que nos corresponde. @irapuatogob — Vicente Esqueda (@vicentesqueda) May 2, 2022

Además, la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato exhortó al gobierno municipal a liberar a las mujeres detenidas sin cargos, en función del reconocimiento de la protesta social mediante la acción directa.

La red denunció que “la acción directa es pertinente en contextos de violencia estructural como la impunidad y las desapariciones generalizada”.

El reporte de las autoridades tras los incidentes son 11 policías lesionadas, 3 de gravedad. Hasta el momento no han informado sobre la situación de salud ni jurídica de las detenidas.