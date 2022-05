No se respondió a bloqueos en Michoacán porque no hubo agresiones armadas: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que no actuó en el caso de los elementos del Ejército perseguidos en Michoacán ni ante los bloqueos, debido a que se trataba de “civiles no armados”.

Luego de que un grupo de militares fue perseguido de Nueva Italia, Michoacán, el gobierno federal informó este viernes que los hechos sucedieron después de que las fuerzas federales localizaron y destruyeron laboratorios de drogas sintéticas y plantíos de mariguana.

Indicó que el 10 de mayo, cuando los integrantes de las fuerzas armadas se encontraban realizando actividades de inteligencia y se trasladan a otras áreas, se detectaron dos bloqueos: el primero, en Potrerillo de Coria, donde observaron que gente estaba desarmada; los uniformados solo rodearon y siguieron su camino.

Posteriormente, en Cuatro Caminos, ubican otro bloqueo con personal desarmado y también lo evadieron.

“Eran personas desarmada, al ver que no representaban un peligro para el personal y no había una agresión armada, no había por qué responder a la fuerza”, aseguró.

“Esa base social de la delincuencia organizada desarmada fue la que hicieron los bloqueos. La actuación del personal fue evitando tener una confrontación. Cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos”, añadió Sandoval.

Destacó que como resultado de los trabajos de inteligencia y de campo de las fuerzas armadas en Michoacán, se destruyeron cinco laboratorios clandestinos donde se producía metanfetamina, así como 19 plantíos de mariguana.

Asimismo, destruyeron nueve reactores de síntesis, tinas de 500 litros, bidones con sustancias químicas y 20 recipientes de diversos tamaños, entre otros.

El titular de la Sedena aseguró que la actitud del Ejército es aplicar el respeto a los derechos humanos y la ley de uso de la fuerza; asimismo, destacó que la presente administración tiene una proyección del índice de letalidad a la baja.

En lo que va del 2022 el número de heridos y detenidos es de 211, 161 agresiones y 94 fallecidos mientras que el año pasado hubo 374, 365 y 212, respectivamente en los rubros mencionados.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”.