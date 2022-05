Oklahoma aprueba ley que prohíbe el aborto desde la fecundación

El parlamento de Oklahoma aprobó una ley que prohíbe el aborto desde la fecundación.

Para entrar en vigor, solo falta que sea promulgada por el gobernador republicano Kevin Stitt.

Inspirada en una ley aprobada por Texas en septiembre, la nueva norma de Oklahoma abre la puerta a que los ciudadanos presenten demandas contra personas sospechosas de haberse practicado un aborto.

La definición de aborto, según el texto, no incluye sin embargo “el uso, prescripción, suministro o venta de píldoras del día después, o cualquier tipo de anticoncepción o anticoncepción de emergencia”.

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, calificó la votación de Oklahoma como “la última de una serie de ataques flagrantes de legisladores contra las mujeres”.

Today, Oklahoma passed a law effectively banning abortion from the moment of fertilization—the latest in a series of blatant attacks on women by extremist legislators. It has never been more urgent that we elect pro-choice leaders at the local, state, and federal level.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 19, 2022