Coalición Va por México exige a AMLO “sacar las manos” del proceso electoral y dejar de amedrentar a candidatos

La coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, hizo un llamado al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “saque las manos” del proceso electoral, y además, deje de amedrentar a los candidatos en el actual proceso electoral.

Los dirigentes de la coalición aseguraron que Palacio Nacional está enviando “operadores políticos” para influir en los comicios, condicionar los beneficios de los programas sociales y amedrentar a los candidatos de la coalición.

Acusaron que en la zona lagunera duranguense, por ejemplo, se amedrenta a la candidata Leticia Herrera, candidata en Gómez Palacio, para que se baje de la contienda.

“Esta estrategia se realiza desde Palacio Nacional y el operador, el ejecutor de todo esto es Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que anda en campaña (…) pero se ha convertido más en un activista, en un actor que parece más corcholata presidencial que secretario de Gobernación”, dijo Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN destacó que a pesar de la “intromisión”, Va por México en Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo; y en el caso de PRD en Quintana Roo, y el PAN en Oaxaca, se prevén buenos resultados.

En la coalición #VaPorMexico exigimos elecciones limpias, imparciales y sin coacción del voto. La actuación de la delincuencia electoral organizada de #Morena debe parar. #EnVivo https://t.co/O1YZmUVAvb — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) May 24, 2022

“Morena y el presidente, así como ocurrió en 2021, se van a llevar una sorpresa porque la gente ya no les cree, la gente está decepcionada porque la inseguridad está peor que nunca, porque tenemos la peor inflación de los 21 años y a la gente ya no le alcanza para nada”, dijo.

Asimismo, pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que en lugar de hacer campaña y pedir el voto ciudadano, lo mejor es que pidan perdón por la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Denuncias

En su intervención, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, habló de la denuncia que interpusieron contra 17 gobernadores de Morena y otros funcionarios por participar en eventos de apoyo a los candidatos de Morena a las gubernaturas de los estados en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

“Acreditando el uso indebido de recursos públicos, hemos dado vista puntual a la Fiscalía General de la República (FGR), para que los sancione, aquí ya no estamos hablando de la interpretación de un partido político, estamos hablando en reiteradas ocasionas de violaciones importantes a la norma electoral y el uso de servicios públicos de manera indebida en una sentencia emitida por el Tribunal Electoral, por ello, ahora exigimos a la FGR, que imponga las sanciones correspondientes. Lo que estamos viendo es inédito en la historia democrática del país, los funcionarios públicos más importantes del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena están realizando actividades ilegales, y entre ellos se están protegiendo para no ser sancionados”.

Moreno sostuvo que bajo estas condiciones es imposible tener procesos democráticos, por lo que advirtió que si esta denuncia no es atendida por la FGR, se verán obligados a denunciar ante foros internacionales ante la negación de la justicia en México.

“Estamos viendo el inicio de una dictadura, de alguien que quiere ser el dictador en nuestro país y no se lo vamos a permitir, ahí tiene fuera del país al excandidto presidencial Ricardo Anaya; ahora como voté y votamos en contra ellos, quieren intimidar al presidente nacional del PRI y a nuestro partido, en mi caso digo que esta dictadura corrupta está destruyendo nuestro país, a mí no me van a intimidar”, afirmó Alejandro Moreno.

En tanto, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, indicó que en Morena están desesperados moviendo a sus corcholatas por los seis estados donde habrá elecciones, “son delincuentes electorales reincidentes porque ya han sido señalados y sancionados por los órganos electorales y López Obrador es el jefe de la delincuencia electoral organizada”.

Zambrano aseguró el López Obrador “se está pasando por el arco del triunfo a las instituciones”.