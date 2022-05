Vinculan a proceso a madre por hacer público que el padre de sus hijas abusó sexualmente de ellas

Hace dos años, Mónica Peyro denunció penalmente al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las niñas. Pero aun teniendo el dictamen de una médica legista que revisó a la hija menor y determinó que la niña había sufrido penetración anal, el juez resolvió sobreseer el caso y el no ejercicio de la acción penal. En cambio ahora la madre ha sido vinculada a proceso después de que su ex marido y presunto agresor de las menores la acusara de violencia familiar.

La denuncia contra Mónica Peyro, su hermano y su padre es por haber salido a medios y por hacer publicaciones en redes sociales denunciando el abuso sexual y la violación y pidiendo justicia para las niñas, lo que le causó al padre un presunto daño psicológico.

Este sábado 30 de abril, un juez de control vinculó a Peyro y a su hermano a proceso; es decir que ya les imputan la probable responsabilidad del hecho. El Ministerio Público pidió dos meses para realizar las investigaciones complementarias.

En tanto, el juez ordenó a Peyro y a su hermano no tener más comunicación con medios y bajar todas las publicaciones hechas sobre el caso en redes sociales, por lo que la mujer decidió cerrar su cuenta de twitter y no dar más entrevistas.

En una plática anterior con Animal Político, Peyro afirmó que todo esto es una represalia por haber hecho público el caso de agresión sexual contra las niñas y por señalar, incluso ante diputados en el congreso local de Durango, donde viven, que las autoridades han actuado para favorecer al presunto agresor por ser un destacado empresario del estado, y por los nexos políticos del padre de este.

Alvaro León, abogado de Peyro, denuncia que este es un caso de tráfico de influencias y, por lo tanto, hay muchas irregularidades en el proceso. El delito que les imputan, dice, es por violencia familiar, que se presenta cuando hay omisión intencional o actos de poder, así que el juez interpretó que estaban ejerciendo sobre el padre de las niñas violencia psicológica en redes y eso era un acto de poder.

Además, determinó que el presunto daño psicológico era también para las hijas de Mónica Peyro, por la exposición en medios y redes del caso de abuso y violación del que fueron víctimas.

“Las publicaciones en redes que hicieron Mónica y su hermano no dan para alegar que es violencia familiar, el abuso de poder aquí no existe. Además, ni siquiera hay un dictamen pericial que diga que las cuentas son de ellos, al juez le bastó como prueba que sale su fotografía”, dice el abogado.

Otra cosa de la que se queja Álvaro León es que supuestamente el juez ya llevaba su resolución escrita, “la estaba leyendo, nos dimos cuenta de eso, no es que haya decidido ante los argumentos de la defensa y el ministerio público, él ya llevaba su resolución y solo desechó todos mis argumentos y pruebas”.

Lo que harán ahora Mónica y su abogado es apelar la vinculación a proceso. “Como la apelación cae en los jueces locales, si nos es desfavorable, tendremos que recurrir al amparo”, explica León.

Justicia selectiva

En octubre de 2019, Mónica Peyro le pidió el divorcio a su entonces esposo. El 29 de noviembre de 2019, todavía viviendo todos en la misma casa, él pasó por las niñas a la escuela y no las regresó al domicilio familiar.

Ese mismo día, el padre de las menores interpuso una demanda de divorcio y de custodia y patria potestad, “alegando que yo no estoy bien de mis facultades mentales, que siempre estoy dopada por eso, y que no he estado cuidando a mis hijas. En seis horas hábiles le otorgan a él la custodia, estando las niñas sustraídas y fuera del estado”, narró la madre en una entrevista anterior con Animal Político.

Peyro interpuso la denuncia por sustracción de menores y acudió a la Fiscalía a que le hicieran un examen psicológico y toxicológico, en el que resultó apta para el rol de madre, aunque con rasgos de depresión y ansiedad, pero por la desaparición de las menores. Mónica logró además comprobar con fotos y videos que ella siempre ha vivido con sus hijas y las ha cuidado.

Finalmente se vinculó a proceso al padre de las menores por sustracción ilegal, pero él se declaró culpable y solicitó la suspensión, el juez se la concedió y Peyro le pidió al juez que le regresaran a sus hijas, a lo que le respondió que no lo podía hacer porque un juez familiar había otorgado ya la custodia al padre.

Mónica acudió con un juez penal para reclamar la custodia y se la otorgaron, por lo que junto con las autoridades, Peyro acudió a la casa de los abuelos paternos donde se supone que estaban las niñas, pero no encontraron a nadie.

Al día siguiente, sostuvo Peyro en la entrevista anterior, los abogados del padre de las niñas buscaron a los de ella y les dijeron que Mónica podía volver a ver a sus hijas si firmaba un convenio, que incluida la custodia compartida de las menores: cuatro días con su padre y cuatro días con ella, además de las vacaciones repartidas equitativamente.

Fue en ese periodo en que Peyro empezó a notar cambios en el comportamiento de sus hijas, que la hicieron sospechar de un probable abuso sexual. El 17 de abril de 2020, ella presentó una denuncia por este delito contra quien resulte responsable.

Hasta que una médica legista certificó que la menor de las niñas tenía signos de una penetración anal, interpuso la denuncia por violación, el 11 de agosto de 2020, contra el padre de sus hijas porque una de ellas lo señaló directamente.

Fue esa denuncia en la que un juez resolvió que la médica legista se equivocó y que lo que las niñas referían no eran más que “actos de amor de su padre” e hizo el sobreseimiento y el no ejercicio de la acción penal.

Pero el proceso continúa, puesto que Mónica Peyro impugnó la resolución del juez. Solo que ahora teme que sea ella quien vaya a la cárcel y sus hijas queden bajo la tutela de su presunto agresor.





