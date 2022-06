Alcaldes de oposición arropan a Sandra Cuevas: “No superan la derrota, ya déjenos trabajar”, piden a Sheinbaum

Los alcaldes de oposición de la Ciudad de México refrendaron su apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quienes aseguraron, es víctima de persecución política por parte de quienes no superan la derrota electoral del 2021.

Desde el Deportivo Guelatao y tras la resolución de una sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que ordenó sancionar con destituir a la alcaldesa de Cuauhtémoc, los alcaldes del PAN, PRI y PRD, acusaron que Morena solo se ha dedicado a perseguirlos y pidieron a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dejarlos trabajar.

La sanción contra Sandra Cuevas se da luego de que el Tribunal consideró que actuó indebidamente con el cierre del Deportivo Guelatao, inmueble que estuvo cerrado durante 41 días por razones de seguridad, debido a que dictámenes indicaban que necesitaba reparaciones.

Hay una persecución, no estás sola: alcaldes

“Lo que más llama la atención es que esta decisión venga de un magistrado pariente (sobrino) de la que fue su contrincante de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, me parece increíble y deja claro que este gobierno, de Morena, persigue a la oposición y no a la corrupción”, dijo la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, de la alianza PAN-PRI-PRD.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que lo que hizo Sandra Cuevas fue cerrar un deportivo para que se arreglara, pero las acciones legales en su contra para destituirla son por venganza porque ganó la alcaldía.

“Ya estamos hasta el gorro de que no dejen de chingarnos los del gobierno. Se la pasan friegue y friegue con su contraloría, se la pasan friegue y friegue con sus jueces, y se la pasan friegue y friegue porque no nos están dejando trabajar”, dijo el alcalde de Miguel Hidalgo.

Santiago Taboada, alcalde del PAN en Benito Juárez, señaló que ya no se quiere otra tragedia más en la ciudad. “Ella no está sola. Aquí en la CDMX nos vamos hasta donde tope y no tenemos miedo a las denuncias y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aquí los esperamos”, retó.

El presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, dijo que no quieren pelar con la administración de Claudia Sheinbaum y que, por el contrario, quieren trabajar por el bien de la ciudad. “Ya estamos hartos de ver todo de un color o politizarlo todo, hay muchos problemas que resolver, la inseguridad, feminicidios, falta de agua y el tema del transporte”.

“Yo hago a los pobres ricos”

Durante su intervención, Sandra Cuevas aseguró que es tan aferrada como el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que aseguró que no tiene miedo de que la quiten del cargo.

“Quiero decirle señor Presidente que en algo nos parecemos usted y yo. Yo soy aferrada como usted, yo soy necia como usted, lucho como usted, pero yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres y quiero decirle a usted Presidente de la República Mexicana, a usted doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por más que me amenacen, por más que me amedrenten no les tengo miedo”.

Señaló que tanto López Obrador como Sheinbaum Pardo, que llegaron con la promesa de transformar a la ciudad y al país, “lo que hicieron fue echarlo a perder”

“No aprovecharon esta oportunidad y ahora persiguen y ahora fabrican delitos, eso es lo que está haciendo Morena”, aseguró.