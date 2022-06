AMLO enviará la próxima semana al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana enviará al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano.

Explicó que la Secretaría de Gobernación realizó una encuesta donde el 71% de la población entrevistada opina que debe de quitarse el horario de verano.

En conferencia de prensa, señaló que él seguirá enviando iniciativas y si la oposición no quiere votar o las rechaza -por la moratoria que declaró la oposición-, él ya cumplió con su deber.

“Yo si voy a seguir enviando iniciativas al Congreso porque tengo que cumplir. Voy a enviar iniciativa para que ya no haya el cambio de horario, la semana próxima, a cualquiera de las cámaras, pero la voy enviar”, dijo.

.@lopezobrador_ dice que seguirá enviando iniciativas de reforma al Congreso porque "tiene que cumplir", y señala que la próxima será la de la eliminación del horario de verano la cual, asegura, está sustentada en estudios y encuestas. pic.twitter.com/jRZJhheZ3o — Animal Político (@Pajaropolitico) June 15, 2022

Tras las elecciones del 5 de junio, los partidos de la alianza opositora Va por México anunciaron que rechazarán todas las reformas constitucionales que propongan el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, pues las consideran perjudiciales para el país.

Los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, dijeron que acordaron establecer “una moratoria constitucional”, lo que significa que cerrarán la puerta a todo posible cambio a la Constitución.

En conferencia de prensa, de este miércoles, López Obrador indicó que también enviará -sin fijar fecha- la iniciativa de la Guardia Nacional y la de la Reforma Electoral.

Les recordó a los legisladores de oposición que los dirigentes de partido no son sus jefes y que no representan a un partido, sino que son representantes del pueblo y que no son “borregos”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador difundió, el 1 de junio, tres documentos que resumen los análisis que hizo sobre el horario de verano, vigente en México desde 1996, y con los cuales busca sustentar su intención de abolir esta medida.

Los documentos se centran en dos aspectos del horario de verano: sus efectos en la salud y sus efectos económicos.

Dirigentes de oposición son promotores de la transformación: AMLO

El mandatario federal señaló que los dirigentes de la alianza Va Por México parecen los promotores de la transformación.

Señaló que los partidos de la alianza -PRI, PAN y PRD- tienen muy malos dirigentes y asesores.

“Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación”, comentó.