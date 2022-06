AMLO niega haber mandado mensaje al líder del PRI desde Segob: "Ahí son otros asuntos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber enviado mensaje al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, desde la Secretaría de Gobernación, con supuestas amenazas por la reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, afirmó que él no se mete en eso y que se trata de otros “asuntos hasta de dominio público”.

Señaló que la polémica que existe actualmente es por la víspera de las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio.

“No es cierto, yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho, es un asunto de principio, de ideales, de moral. Tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en víspera de las elecciones”, dijo.

Ayer el presidente del PRI, Alejandro Moreno, reveló un audio de una llamada telefónica que sostuvo con el senador del PVEM, Manuel Velasco, la cual, según el priista, prueba que el gobierno de mandatario federal tiene una “persecución política” en su contra.

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente afirmó que tiene dos o tres años que no platica con el senador Manuel Velasco.

“Ahí ya son otras cosas, yo creo que ya son hasta de dominio público”, dijo.

Sobre la llamada que dio a conocer @alitomorenoc, con la cual acusa que hay persecución del gobierno en su contra, @lopezobrador_ dice que no se mete y que se trata de otros "asuntos hasta de dominio público". pic.twitter.com/Qbmw6ybKuj — Animal Político (@Pajaropolitico) June 1, 2022

Difunden audios de llamadas

En el audio exhibido este martes por Alejandro Moreno, el senador del PVEM —partido aliado de Morena— dice al dirigente del PRI que estuvo en una reunión con el presidente y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la que se dijo que habría represalias en su contra si no apoyaba la reforma eléctrica.

Tras la polémica generada por audios que exhiben supuestas conversaciones suyas, el líder del PRI, @alitomorenoc, reveló una conversación con el senador del PVEM @VelascoM_, la cual, asegura, prueba que hay una "persecución" en su contra por parte del gobierno de @lopezobrador_. pic.twitter.com/5MAasU1mDf — Animal Político (@Pajaropolitico) May 31, 2022

En respuesta, el senador Manuel Velasco negó haber amenazado al líder del PRI, en la llamada telefónica.

“Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones”, dijo.

Horas más tarde, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nuevamente reveló audios en donde exhibe las supuestas irregularidades de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sansores mostró audios en donde Moreno, junto con su contador, platican de la venta de terrenos para después tener recursos en sus cuentas e invertir en nuevos bienes.