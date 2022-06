AMLO reclama a la oposición por anunciar bloque contra sus reformas: “No proponen nada, se dedican a estorbar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a los partidos de oposición que tengan el objetivo de armar un bloque que rechace las reformas a la Constitución que su gobierno planteará para el resto del sexenio.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos”, dijo el mandatario este viernes durante su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador se refirió así al anuncio que la alianza Va por México hizo ayer, en el sentido de que los partidos que la integran —PRI, PAN y PRD— cerrarán la puerta a todas las reformas constitucionales que proponga el presidente.

Durante una conferencia de prensa, los dirigentes nacionales de esas tres fuerzas dijeron que rechazarán las reformas del gobierno porque las consideran negativas para el país.

Lee: Tras elecciones, Va por México asegura que rechazará todas las reformas constitucionales de AMLO

López Obrador criticó esa postura y aseguró que el país necesita cambios como los que él plantea, por ejemplo, una nueva reforma electoral, la reforma eléctrica —ya rechazada en el Congreso— y una reforma para que la Guardia Nacional quede incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reformas pendientes

Acerca de esta última iniciativa, acusó a la oposición de querer que personas como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por presunta protección a narcotraficantes, quede a cargo de las instituciones en la materia.

“¿Cuál es la nueva estrategia (de la oposición)? Es lo mismo, nada más que nosotros vamos a seguir adelante”, dijo el mandatario.

🎥 Sobre la moratoria constitucional impulsada por los partidos de la alianza Va Por México, @lopezobrador_ respondió: "Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar". pic.twitter.com/194JNVeh1A — Animal Político (@Pajaropolitico) June 10, 2022

Aunque Morena, el partido del presidente, es primera fuerza en las cámaras del Congreso, con sus legisladores y sus aliados no le basta para sacar adelante reformas constitucionales.

Para ello requiere el apoyo de al menos una parte de los partidos opositores, porque los cambios a la Constitución necesitan mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los sufragios de diputados y senadores.





