"Hacer justicia por propia mano no corresponde a una sociedad responsable", dice AMLO sobre linchamiento de Daniel Picazo

Tras 10 días del linchamiento de Daniel Picazo, asesor de la Cámara de Diputados asesinado en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hacer justicia por propia mano no corresponde a “una sociedad responsable”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, se cuestionó a López Obrador sobre el apoyo que se ha dado a los familiares de la víctima, a lo que pidió que se tenga confianza en las autoridades.

“Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, es un acto injusto, inhumano”, dijo el presidente.

"No debe hacerse justicia por propia mano": al ser cuestionado sobre el linchamiento de Daniel Picazo en Puebla, @lopezobrador_ hace un llamado a la ciudadanía a confiar en las autoridades, y asegura que en su gobierno no se protege a delincuentes. pic.twitter.com/yaSwdcL5aZ — Animal Político (@Pajaropolitico) June 20, 2022

El pasado 10 de junio, autoridades de Puebla informaron que la víctima, Daniel Picazo, se encontraba en su camioneta cuando ciudadanos lo acusaron de intentar secuestrar a una niña.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que en su administración nadie queda impune y reiteró que no hay protección indebida para ninguna persona.

También en la conferencia de prensa mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que se dará apoyo desde el gobierno federal a las familias de quienes hayan sido víctimas “de estos crímenes atroces”.

Resultado de la investigación integral por la privación de la vida de un abogado en Papatlazolco, Huauchinango, la @FiscaliaPuebla realizó cateos y aprehendió a 5 probables responsables. Participaron en los cateos @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue. 📄 Comunicado: https://t.co/1OqB0SiYnX pic.twitter.com/RsYNqJqn5F — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 15, 2022

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer la semana pasada que hasta ahora se ha realizado la detención de siete personas presuntamente involucradas en el linchamiento del asesor.

De acuerdo con información de la emisora británica BBC, Picazo fue detenido, golpeado y asesinado por habitantes de la localidad de Papatlazolco luego de la difusión de mensajes por WhatsApp y Facebook en donde se afirmaba que gente foránea secuestraba niños para traficar con sus órganos.

El caso ha generado indignación y ha atraído la atención de medios de comunicación internacionales.





