“¡Amor es amor!”: la 44 Marcha del Orgullo recorre la CDMX

Después de dos años de verse afectada por la pandemia de COVID-19, la Marcha del Orgullo regresó este sábado a las calles de la Ciudad de México.

Miles de personas empezaron a reunirse desde antes de las 10:00 de la mañana en torno al Ángel de la Independencia, para marchar sobre Paseo de la Reforma en defensa de la población LGBTTTIQA+.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó una afluencia de 250 mil personas en la Marcha del Orgullo, en su 44 edición. Los organizadores declararon en entrevistas con medios que se prevé que sea más de 1 millón.

Cerca del mediodía, los contingentes esperaban el inicio formal de la manifestación, acompañados del grito “¡Amor es amor!” y de multitud de banderas con los colores del arcoíris.

Porque #LoveIsLove sigue la edición 44 de la marcha del #Orgullo en la CDMX

Quienes se manifiestan cantan y también exigen respeto a su derecho a la libre personalidad, igualdad y un alto a la discriminación y a todos los crímenes de odio.

Entre otros, las pancartas exhiben lemas como “Antes de burlarte revisa el clóset de tu casa” y “No, no, this is not a phase, this will never change!”.

Junto con algunos funcionarios de su gobierno, Sheinbaum acudió al arranque de la manifestación. Ahí, escuchó un pronunciamiento de colectivos, que en particular le pidieron etiquetar presupuesto para las personas de la diversidad sexual.

A lo largo de la marcha, de acuerdo con los organizadores, se espera también que haya decenas de presentaciones musicales, encabezadas por artistas que respaldan a la población LGBTTTIQA+.

Con información de Eréndira Aquino y Sharenii Guzmán.