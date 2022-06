No hay detenidos por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez; gobierno de Sinaloa corrige a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuviera que había dos personas detenidas por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, el gobierno estatal aclaró que solo se tienen órdenes de aprehensión.

Durante su conferencia mañanera, este martes el presidente dijo que se acababa de detener a dos personas por el homicidio del periodista.

“Para que tengas una idea, este Luis Enrique era simpatizante nuestro”, le dijo al periodista John Holman, de Al Jazeera, quien cuestionó sus calificativos a la prensa.

Horas después, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corrigió la información y sostuvo que solo hay órdenes de captura.

#Estatal | Rubén Rocha desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la supuesta detención de dos de los responsables del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. pic.twitter.com/pXr21heh6o — N+ Sinaloa (@nmassinaloa) June 14, 2022

“No hay dos detenidos, solo hay dos órdenes de aprehensión contra dos personas, seguramente que la Secretaría de Seguridad Nacional pasó ese dato inexacto. Nosotros no nos hemos equivocado y a ustedes seguido les doy el dato que tenemos aquí, no voy a calificar, lo único que les digo es que no hay detenidos, solo dos órdenes de aprehensión, estamos en eso muy cerca de que los detengamos, pero no solamente eso, acuérdense que la investigación está abierta, es más allá de lo que esta primera parte dimos a conocer”, dijo el gobernador a medios de comunicación.

El pasado 6 de junio, la Fiscalía General de Sinaloa dio por descartado, sin dar explicaciones o pruebas, que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez se debiera a su trabajo como comunicador.

Sara Bruna Quiñónez, titular de la institución, dijo que el móvil del crimen ya está establecido y que ya se identificó a los responsables, sin que haya detenciones hasta el momento.

“(Estamos) descartando que en la privación de su vida haya tenido que ver su actividad de periodista, siendo otras las razones por las cuales se privó de la libertad primero y de su vida después. Se ha establecido el móvil del hecho, la cronología y la modalidad concurrida, así como la identidad de los responsables”, señaló la funcionaria.