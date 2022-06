Banxico baja expectativa de crecimiento y prevé pico de inflación para los próximos meses

El Banco de México (Banxico) ajustó sus expectativas de crecimiento económico para el país, de un escenario de 2.4% en 2022 y 2.9% en 2023, a 2.2% y 2.4%, respectivamente.

Al publicar su informe del primer trimestre de 2022, Banxico advirtió que la actividad económica mundial creció menos de lo esperado en los primeros meses del año, ante los rebrotes de COVID-19 en algunos países, lo que interrumpió las cadenas de suministro, así como por las repercusiones del conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

Destacó que en México la actividad económica presentó una reactivación, después del desempeño en el segundo semestre de 2021, con un aumento en el consumo privado y en la inversión fija bruta.

Sin embargo, aclaró que la inflación a nivel mundial ha seguido aumentando, alcanzando en algunas economías su mayor nivel en décadas, destacando el alza en los energéticos y los alimentos.

Además, detalló que en México la inflación general anual se mantuvo muy por arriba de la meta de 3%, y que la inflación subyacente continuó aumentando para ubicarse en niveles no vistos desde hace dos décadas.

La inflación general anual se ubicó en 7.58% en la 1Q-mayo, nivel no visto en dos décadas. La subyacente anual ha presentado una tendencia al alza por más de un año situándose en niveles no registrados desde 2001. La inflación no subyacente anual se mantuvo en niveles elevados. pic.twitter.com/Q8qxAiCGB5 — Banco de México (@Banxico) June 1, 2022

“La inflación general anual se ubicó en 7.58% en la 1Q-mayo, nivel no visto en dos décadas. La subyacente anual ha presentado una tendencia al alza por más de un año situándose en niveles no registrados desde 2001. La inflación no subyacente anual se mantuvo en niveles elevados”, sostuvo.

Banxico prevé que la inflación general anual alcance su pico en el segundo trimestre de 2022, para después descender en lo que resta del año y a lo largo de 2023, ubicándose en niveles cercanos a 3% para inicio de 2024.

“Las expectativas para las inflaciones general y subyacente para 2022 y 2023 se incrementaron de manera importante. Las de mediano plazo aumentaron, mientras que las de largo plazo se han mantenido en niveles superiores a la meta”, expuso en su informe.