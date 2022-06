Madrugar, dos horas libres y paciencia: esto necesitas para obtener tu constancia fiscal del SAT en CDMX

Antes aún de que iniciaran operaciones, este miércoles cientos de personas aguardaron en una fila afuera de las oficinas del Servicio de Atención Tributaria (SAT) en la colonia Del Valle, Ciudad de México, para tramitar su constancia fiscal.

Aunque la dependencia anunció la posibilidad de tramitar la constancia por internet, quienes acudieron presencialmente señalaron que siguieron los pasos para obtener el documento de manera digital, pero no tuvieron éxito, ya que las aplicaciones SAT ID, SAT Móvil, así como el sitio web del Servicio presentan fallas que no permiten concluir exitosamente la operación.

Hugo llegó pasadas las 7:30 de la mañana a formarse, y para entonces, aunque faltaba media hora para que abrieran las oficinas del SAT, ya habían por lo menos 100 personas antes que él, que también buscaban imprimir el documento que, por ley, deben entregar los trabajadores formales a sus empleadores antes del 1 de junio.

“Entré a la aplicación SAT ID e hice todos los pasos, puse mi RFC y mi correo electrónico, me dieron un folio y me salió un anuncio de que en cinco días hábiles me llegaría el documento, pero no lo recibí y en internet no dan solución, por eso tuve que venir a las oficinas a rehacer el trámite”, comentó en entrevista.

Para Hugo, además, es el segundo intento de acudir presencialmente a tramitar la constancia. Un día antes intentó ser atendido en las oficinas del SAT ubicadas frente a la escultura del Caballito, en Reforma, pero había tanta gente que aunque estuvo tres horas formado, no consiguió turno.

“Vengo desde Neza, tuve que pedir permiso para llegar tarde al trabajo. Ayer fui al Caballito porque me queda de paso rumbo a la oficina, pero no alcancé (turno). Acá está más relajado”, señaló.

Filas largas, pero fluidas

A las 8:00 horas en punto, trabajadores del SAT comenzaron a organizar a los contribuyentes formados para hacer trámites sin cita. En el orden en el que fueron llegando, les recogieron su credencial de elector —único requisito para imprimir el documento— y pidieron paciencia.

“Tarda entre 40 minutos y una hora el trámite”, detalló un trabajador a los ciudadanos formados en una fila que ya daba la vuelta desde la avenida Félix Cuevas, donde está la entrada del SAT, a la calle contigua, Patricio Sainz.

Animal Político constató que el trámite tardó el tiempo pronosticado por el personal del SAT. El medio acudió a las oficinas luego de varios intentos fallidos de obtener la constancia en internet, y de manera presencial tardó aproximadamente una hora en gestionarlo, llegando a formarse a las 7:45 horas, 15 minutos antes de que abriera la dependencia.

En cuanto dio inicio la jornada laboral del SAT, poco a poco la fila avanzó y una hora después se obtuvo la constancia impresa.

Para entonces, algunas personas que se mostraban impacientes cuando llegaban a formarse en la larga fila, estaban más relajadas al ver que el trámite era rápido, como Guillermo, quien llegó a las 9:15 y al principio pensó que solo iría a perder varias horas sin éxito.

“Afortunadamente no ha sido tardado, la fila está fluyendo. Intenté por internet, pero no pude, está muy saturado… por eso es que me vine a dar una vuelta a las oficinas, además que en mi trabajo nos hicieron mención de que la constancia era indispensable para efectos de seguir laborando”, señaló.

A la par de la atención a contribuyentes sin cita, la mayoría en busca de imprimir la constancia de situación fiscal, en las oficinas de la dependencia atendían —en una fila más corta—a los ciudadanos con cita para realizar otras gestiones.

¿Por qué es obligatoria la constancia?

Daniela Fernández, abogada especialista en temas fiscales, explicó que este trámite, más que para los empleados, es una gestión obligada para que los patrones puedan emitir sin problemas la nómina, y con ello realicen sin problema su deducción de impuestos.

Con la entrada en vigor de las reformas fiscales para el ejercicio 2022, el SAT solicitó a empresas actualizar los datos que sus trabajadores tienen registrados ante la dependencia, ya que para emitir su nómina deberán generar una nueva versión de factura electrónica que contenga no solo la dirección de los empleadores, sino también de los empleados.

A más tardar, la migración al sistema con la nueva factura debía realizarse antes del pasado 30 de abril. Sin embargo, ante las quejas por la saturación y las fallas del sistema para obtener las constancias por internet, el SAT amplió el plazo para que los empleados tramiten el documento hasta el próximo 1 de julio.

Te están pidiendo en tu trabajo tu Constancia de Situación Fiscal y tienes miedo de que no te paguen sino la entregas 🥲😥 te platico qué es lo que está pasando 🧵: — Dani Fernández 🪐 (@danielafgzzz) May 30, 2022

Por ello, la también maestra de Impuestos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes afirmó que, aún si los empleados no entregan a tiempo su constancia fiscal, no pueden ser privados de su salario, derecho que se encuentra protegido por el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

2. Según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe cubrir el patrón al trabajador por sus labores; es decir, por cada día laborado, por lo que por este artículo (en relación con los anteriores) es que se tiene derecho a esa percepción. — Dani Fernández 🪐 (@danielafgzzz) June 1, 2022

A través de redes sociales, agregó que, de acuerdo con lo establecido en la LFT, en caso de que los patrones adviertan a los trabajadores que se retrasará el pago de su salario, el plazo máximo para que este se realice es de una semana para quienes desempeñan labores materiales, y de 15 días para el resto de los empleados.

Hasta el momento, el SAT no ha informado de una nueva ampliación del plazo para realizar el trámite, únicamente anunció que para agilizar la emisión de constancias fiscales existen facilidades para empresas con más de 400 trabajadores, y que existe la opción de tramitar la constancia desde su página web y aplicaciones.

Conoce paso a paso cómo obtener tu Constancia de Situación Fiscal (comúnmente conocida como Constancia de RFC). pic.twitter.com/HidOSFYfsK — SATMX (@SATMX) February 17, 2022

Debido al reporte de problemas para tramitar la constancia por internet, y ante la falta de citas disponibles en el sistema del SAT, la dependencia informó que durante este mes estará dando atención sin cita en sus oficinas para que los contribuyentes consigan a tiempo el documento.