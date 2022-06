COVID-19: México registra 8 mil 206 nuevos contagios y 37 defunciones en las últimas 24 horas

La Secretaría de Salud informó que para este 14 de junio, México registra 8 mil 206 nuevos contagios de COVID-19, para dar un total de 5 millones 833 mil 738 casos.

Respecto a las defunciones, en las últimas 24 horas se registraron 37, para dar un total de 325 mil 242.

De acuerdo con el informe técnico, del 5 al 11 de junio, se registraron en promedio cuatro mil 070 casos por día.

Aunque las autoridades sanitarias reconocen un repunte de casos, afirman que la cifra de personas hospitalizadas por enfermar de gravedad y de fallecimientos no crece al mismo ritmo.

El Informe Técnico Diario señala que, en las últimas 24 horas, la disponibilidad de camas generales y con ventilador mecánico se mantiene en 97 y 99 por ciento, respectivamente.

COVID-19: Quinta ola

Expertos de la UNAM aseguran que el aumento de contagios era de esperarse debido a que en México no habían entrado algunas variantes del virus.

“Las variantes van entrando en sustitución de otras en todo el mundo, es normal. Es verdad que si se tiene precauciones, puede habrá un menor impacto, pero el fenómeno puede ocurrir de todas maneras. No es que se hiciera hecho algo mal”, explicó Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, dijo que aunque gracias a las vacunas se ha visto disminuida la mortalidad, la pandemia no ha terminado.

“La realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital. A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte”, explicó la experta.