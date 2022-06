En solo 7 meses, 5 cuerpos son hallados en la pista de remo de Cuemanco; vecinos temen nexo con violencia criminal

En solo siete meses, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, los cuerpos de al menos cuatro hombres y una mujer fueron encontrados muertos en la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe de Cuemanco, en Xochimilco, al sur de Ciudad de México. Al menos uno de los cadáveres tenía huellas de violencia.

De las personas halladas, todas eran menores de 35 años, salvo un hombre de aproximadamente 70.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX cataloga las causas de estos decesos como “asfixias por ahogamiento”, pero el canal no sobrepasa los dos metros de profundidad. La misma fiscalía tampoco tenía claro cuántos casos se habían registrado: primero señaló que eran dos, después informó de cuatro y, finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana corrigió la cifra e indicó que eran cinco.

Apenas este lunes 13 de junio, la policía capitalina debió implementar un operativo de búsqueda dentro de la pista —con lanchas, buzo y binomios caninos— para encontrar a la joven Margarita Cuevas Suárez, de 19 años, quien lleva 11 días desaparecida. Su padre, Roberto Cuevas, informó que el último punto de geolocalización del celular de su hija fue en esa zona. Sin embargo, no se encontró nada.

La pista, que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, se encuentra en medio de Barrio 18, una colonia popular con calles enrejadas para contrarrestar la inseguridad, y también del embarcadero de Cuemanco, un visitado sitio turístico de donde parten a diario decenas de trajineras para recorrer el lago de Xochimilco y sus canales. La pista también colinda con el barrio Chicoco y con el Anillo Periférico.

Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte de la CDMX —responsable de la pista—, dijo que desde la institución han solicitado más información a la fiscalía sobre las circunstancias en las que se han registrado estos hechos, pues temen que puedan estar relacionados con actos de violencia. No obstante, hasta ahora no les han proporcionado más detalles. “Es completamente atípico, no se había registrado un caso desde 2014”, dijo Hidalgo en entrevista.

Los cinco hallazgos a detalle

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el primer caso se registró el 5 de noviembre de 2021, cuando un instructor de remo, al iniciar su clase, reportó un cuerpo flotando en la zona. Tras el rescate del cadáver, se determinó que se trataba de un hombre de entre 65 y 70 años, que presuntamente estaba en una situación vulnerable. Hasta ahora, nadie ha acudido a reclamar el cuerpo.

El segundo hallazgo ocurrió el 24 de febrero de este año, cuando a través del botón de auxilio ubicado en la zona se reportó un cuerpo en el canal. Cuando los policías llegaron, los trabajadores de mantenimiento de la pista les indicaron que habían hallado el cadáver de una mujer de entre 25 y 30 años, desnuda y a unos 10 metros de la orilla.

De acuerdo con la SSC, a un costado de la pista se localizaron prendas de vestir de la joven y, según la dependencia, se cree que podría haberse encontrado en estado de intoxicación antes de morir.

El 31 de marzo, en el área de canotaje, personas advirtieron un cuerpo flotando en el agua. Policías y bomberos rescataron el cadáver correspondiente a un hombre de 30 a 35 años. Aunque en primera instancia pareció ser otro caso de muerte por ahogamiento, de acuerdo con el diagnóstico de la necropsia médico-legal, se hallaron signos de violencia.

Luego, el 28 de abril, la SSC indicó que testigos observaron a una persona sumergida en el canal. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil rescataron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 35 años, con el torso desnudo. Los paramédicos indicaron que la causa aparente de muerte era asfixia por sumersión.

Y el mes pasado, el 11 de mayo, policías capitalinos atendieron el llamado de un ciudadano que reportó otro cuerpo flotando en el canal. Como en los casos anteriores, el diagnóstico de la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Con excepción del caso del 28 de abril, del cual la fiscalía no dio detalles, en los demás se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes.

Los Rodolfos, la sombra de la violencia y las pocas respuestas

Animal Político habló con vecinos, usuarios de la pista y visitantes habituales, que coincidieron en señalar que el hallazgo de cuerpos en el canal y los frecuentes “ahogamientos” que reportan las autoridades representan una situación atípica. Datos del Instituto del Deporte validan esto: en al menos ocho años previos a la aparición del primer cuerpo en noviembre de 2021, no se había registrado un solo caso.

En ese contexto, los entrevistados temen que los hechos pudieran estar relacionados con la posible operación de grupos dedicados al narcomenudeo que operan dentro y fuera de los embarcaderos turísticos de la misma zona, así como en las colonias que rodean el complejo olímpico.

“Soy formador de remo y entre los comentarios de la población de gente que practica remo, que son de Xochimilco, y de la gente que está en el negocio de las trajineras, puedo decir que creemos que se trata de una lucha entre grupos del narco, lo que se escucha por todas partes es que hay un grupo llamado Los Rodolfos que está peleando. Aquí hay una zona que la conocemos como ‘el infiernito’, que es un barrio que se llama Chicoco, que colinda con la pista de remo y canotaje y es un lugar de violencia, donde operan Los Rodolfos, y hace tres años hubo una redada, pero nuevamente siguen con el poder, ahí hacen lo que quieren, venden drogas, es como si te metieras a las vecindades de Tepito”, dijo un entrenador de remo, quien pidió anonimato para evitar represalias.

Vecinos dijeron en entrevista que después de las 19:00 horas la pista queda vacía. Durante los últimos años, al no haber seguridad, ni luminarias o cámaras de seguridad, esta “puede ocuparla cualquiera y para cualquier fin, como tirar cuerpos”, denunció uno vecino.

Estos cuerpos, que hasta el momento se desconoce su identidad públicamente, también han llamado la atención de colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas en la Ciudad de México y que han rastreado fosas clandestinas en zonas como el Ajusco, donde encontraron restos óseos en agosto de 2020.

La activista María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, dijo que hay familias buscadoras que no descartan rastrear en Cuemanco, pues la información muestra una tendencia “muy importante” para ellas.

Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte, dijo que es consciente de la preocupación de los usuarios de la pista en torno al hallazgo de cuerpos y ha llevado ese planteamiento ante la fiscalía capitalina. Sin embargo, al tratarse de indagatorias ministeriales, no les han dado mayor respuesta.

“No sabemos bien qué está sucediendo. Sí le hemos pedido a la fiscalía que nos informe, pero no nos ha dado información porque no somos parte de la investigación (…) Le hemos planteado esas dudas a la fiscalía (que se trate de hechos de violencia), pero hasta ahora nos dicen que son hechos sin violencia, pero no hay nadie que mueva más allá, y no nos queda más que confiar y generar condiciones para que estos hechos no se repitan. Es completamente atípico, no se había registrado un caso desde 2014”, señaló.

La SSC indicó, por su parte, que ha reforzado la presencia policial en la zona con un mayor número de efectivos. Sostuvo que, gracias a ello, el pasado 15 de abril se detuvo a un hombre que intentaba asesinar a una mujer con un arma punzocortante.

Xochimilco es uno de los principales centros de operación de Los Rodolfos, un grupo delictivo dedicado a narcomenudeo, secuestro y homicidio, entre otros delitos. De acuerdo con la solicitud de información folio 092453822000105, realizada a la fiscalía local, entre 2018 y enero de este año se detuvo a 19 miembros de esta banda.

Se trata de uno de los 14 grupos que operan en la Ciudad de México. Los Rodolfos han generado violencia en la zona sur y oriente de CDMX, inicialmente de la mano del Cártel de Tláhuac.

Héctor Rodolfo Rodríguez fue uno de los líderes principales de la organización. En agosto de 2020 fue detenido, pero meses después, tras pagar una fianza, salió de prisión. Fue asesinado en Tlalpan dentro de un auto deportivo, en medio de un embotellamiento, a plena luz del día.

La escalada de violencia en Xochimilco se refleja en sus números. Entre 2019 y abril de 2022, se registraron 463 delitos de narcomenudeo, de acuerdo con los Datos Abiertos CDMX, y se trata de una de las tres alcaldías que han presentado un aumento de homicidios. En el periodo de enero a abril de este año, se registraron 27 homicidios, 50% más que en 2021.

Desaparición de Margarita Cuevas

Margarita Cuevas Suárez, de 19 años, fue vista por última vez en la alcaldía de Xochimilco el pasado 4 de junio. Este lunes, sus padres, amigos y otros familiares salieron a las calles de la alcaldía en su búsqueda y para exigir a las autoridades que trabajen en el caso.

El padre de la joven, Roberto Cuevas, declaró a medios que Margarita fue vista por última vez en la zona de Tepepan. Agregó que, de acuerdo con las grabaciones de una cámara de vigilancia, su hija se encontraba acompañada por un hombre.

La fiscalía capitalina informó que se realizan trabajos exhaustivos para hallar a Margarita, quien vestía una playera blanca, chaleco negro, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Su padre dijo que el último punto de geolocalización que marcó el celular de Margarita fue la pista de remo y canotaje de Cuemanco, que está a menos de seis kilómetros de donde fue vista por última vez.