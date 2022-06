Gobierno de EU insiste en no invitar a “dictadores” y dice que recibirá a AMLO en julio

El gobierno de Joe Biden dijo entender la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador para no acudir a la Cumbre de las Américas, pero insistió en que Estados Unidos no invitará a “dictadores” al encuentro.

Esto, en respuesta al presidente mexicano, quien rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de no invitar a todos los países del continente, en particular, a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Ciertamente hay una diversidad de opiniones cuando se trata de quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio. Lamentablemente, es notable que uno de los elementos clave de esta cumbre es la gobernabilidad democrática, y estos países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernabilidad democrática”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa.

— Department of State (@StateDept) June 6, 2022