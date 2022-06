"Guardia Nacional debe depender de Sedena para que no se eche a perder y se corrompa": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de reforma para lograr que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para así evitar que la corporación se corrompa.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que la motivación de la propuesta es para que no se regrese a los tiempos en que se tenía a la Policía Federal.

“No queremos más García Luna, y si dejamos a la Guardia a cargo de la Secretaría de Seguridad se corre ese riesgo, no queremos eso, no queremos que se eche a perder, no queremos construir un Frankenstein”, señaló el presidente.