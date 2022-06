Con la Guardia Nacional, infracciones en carreteras caen más de la mitad en este sexenio; agentes piden capacitación

Las infracciones que se aplican a los automovilistas y transportes de carga en las carreteras del país por infringir normas de seguridad vial o circulación vehicular, se han reducido más de la mitad en el actual sexenio. Mientras que en 2018 estas ascendieron a más de 650 mil, desde 2019 no pasan de las 300 mil levantadas anualmente.

El descenso coincide con el cambio de la autoridad responsable de los patrullajes y vigilancia de las vías federales. Como se sabe, en 2019 la Policía Federal fue sustituida por la Guardia Nacional (GN), una fuerza predominantemente militar. Policías militares y soldados asignados como guardias reconocen que se les dificulta aplicar infracciones por falta de capacitación en el tema.

Y aunque en 2020 hubo una desmovilización importante en el país por la contingencia sanitaria, ese año la cifra de multas fue superior a la de 2019, mientras en 2021 se mantuvo casi igual. Animal Político preguntó a la Guardia Nacional el porqué de la disminución, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

Los datos oficiales de la Guardia Nacional obtenidos vía transparencia por Animal Político muestran que, en 2018, por ejemplo, la entonces Policía Federal aplicó 658 mil 896 infracciones en las distintas carreteras y autopistas del país. Pero para 2019 la cifra cayó a 215 mil 164; en 2020 se registraron 296 mil 559, y en 2021 se aplicaron 303 mil 118. Se trata de descensos del 54 al 67% en la aplicación de multas anuales, respecto a 2018.

Las infracciones que más han levantado los uniformados desde 2019 a enero de 2020 son por los siguientes artículos del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales: Artículo 134 referente a la prohibición de estacionarse, por ejemplo, en curvas o en un sitio que estorbe la visibilidad de otros conductores; el 103, que habla sobre transitar en derredor de una plataforma circular; y el Artículo 95, referente a las entradas y salidas en vías controladas.

En el referido periodo, las localidades en donde se concentran los tramos carreteros con mayores infracciones son León, Guanajuato, con 21 mil 602; Toluca, Estado de México, con 19 mil 877; Celaya, Guanajuato, con 19 mil 417; Querétaro, Querétaro, con 18 mil 840; y General Escobedo, Nuevo León, con 18 mil 059.

Falta capacitación, papeletas… y ortografía

El relevo de la Policía Federal por Guardia Nacional no solo significó un cambio de nombre en la corporación. Como Animal Político ha documentado en múltiples notas, la nueva corporación ha sido manejada desde el primer momento por la Secretaría de la Defensa Nacional, y engrosada en sus filas con elementos castrenses.

Este medio dio a conocer que en 2020 se diseñó una estrategia encaminada a sustituir a los remanentes civiles en la GN (expolicías federales transferidos) concentradas en vigilancia de carreteras y aeropuertos, con policías militares. El plan de la Sedena es que para 2023 no exista un solo civil en activo en la Guardia Nacional.

Pero militares transferidos a la Guardia Nacional que accedieron a hablar con este medio, bajo condición de no publicar sus nombres, revelaron que ante la falta de capacitación y la formación militar de sus mandos se han cometido errores o no han podido argumentar las infracciones ante conductores o choferes de transporte de carga.

“Se requiere mucha capacitación especializada, por ejemplo, para regular el autotransporte en carretera tenemos que aprender 17 normas del reglamento. Y de ahí hay que especializarse en el autotransporte de carga, el de pasajeros. La materia es muy amplia, a eso hay que sumarle que siempre están sacando nuevos acuerdos, y no todos estamos capacitados. Uno tiene que buscarle. Yo he tomado muchos cursos, y creo que sé lo necesario, pero hay muchas veces que me surgen dudas, no termino de agarrar y comprender bien el reglamento”, dijo uno de los agentes de la Guardia Nacional, en entrevista con Animal Político.

Elementos de la GN dijeron tener dificultades al infraccionar, puesto que al tener una formación militar les cuesta dialogar con los conductores, especialmente con choferes de transporte de carga, pues “ellos saben mucho, llevan toda su vida en las carreteras”.

“Muchos compañeros no saben cómo hablar, porque aquí tienes que saber demasiadas normas para regular. Y tienes que saber argumentar, si un camión lleva exceso de carga o de dimensiones o material peligroso. De aquí salen las infracciones más caras, y los choferes son viejos lobos de mar, te van a alegar, te van a mostrar todos sus papeles, es raro que no conozcan todas las regulaciones, y es aquí donde si no sabes, te van a dar la vuelta”, dijo otro de los agentes, quien pidió anonimato para evitar represalias.

Otros agentes también reportaron problemas de insumos. Uno de los agentes de Guardia Nacional de grupos especiales dijo a este medio que cuando inició labores, él y sus compañeros, no recibieron papeletas para dar infracciones.



“Se solicitó más de una vez por escrito y verbal, y nunca nos dieron el formato para infracciones. Hubo muchas ocasiones que en los hechos de tránsito no se infraccionaron, cuando debieron. Cuando no era un hecho de tránsito, solo quedó en una amonestación verbal”, dijo uno de los uniformados encargado de la regulación del transporte de carga en carreteras federales.

En los datos estadísticos de multas de la Guardia Nacional, se aprecia que para 2021 y 2022 las infracciones más comunes están relacionadas con irregularidades ligadas al transporte de carga como, por ejemplo, no contar con las bitácoras de inspección de manejo de residuos peligrosos.

Sin embargo, también existen más de 3 mil 300 infracciones por orinar en la carretera, 107 por defecar, 243 por llamar o mandar mensajes de texto por el celular, y 84 multas por conductas contra la moral pública.

Animal Político tuvo acceso a dos multas que están mal argumentadas por agentes de la GN, sumado a que tienen faltas de ortografía.

Por ejemplo, el agente detalla que el conductor no cuenta con licencia de autotransporte federal, pero lo sustenta en el Artículo 39, referente a placas, calcomanías y tarjetas de circulación, es decir, ese artículo del reglamento no hace referencia de licencias.

La referida estrategia de sustitución de los agentes civiles por policías militares en la Guardia Nacional, planificada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha obligado a instructores de dicha fuerza a dar capacitaciones exprés a los elementos transferidos a la institución.

Por ejemplo, el curso de formación inicial a la Guardia Nacional dura solamente ocho semanas; el curso de combate individual, igualmente ocho semanas, y el curso básico para ser policía militar tiene una duración de un mes. Hay elementos asignados a carreteras que llegan, incluso, sin saber manejar vehículos, por lo que primero hay que capacitarlos en esos aspectos.

Para el plan de relevo, la GN integró a su catálogo 247 cursos y talleres, algunos de ellos creados por la Sedena. Según los documentos a los que Animal Político tuvo acceso, la corporación solo tiene 37 de los manuales de los más de 310 contemplados para instructores y alumnos. Estos manuales se realizan por fases; los de la primera que se publicaron en 2021 se centraron en el uso de la fuerza, protocolos de gestión y una cartilla de gestión del estrés.