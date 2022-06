López Obrador afirma que la persona que lo sustituirá en la Presidencia será mejor que él

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la persona que lo sustituirá en la Presidencia de la República puede ser una mujer o un hombre mejor que él.

“Y yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando”, dijo durante la inauguración de una sucursal del Banco de Bienestar en Coatlán del Río, Morelos.

El presidente aseguró que el pueblo ya cambió de mentalidad y seguirá apostando por la transformación del país.

“Antes el gobierno era como un comité al servicio de una minoría rapaz, todo el presupuesto y los bienes de la nación se entregaban a particulares nacionales y extranjeros. Esa no era una democracia, era una oligarquía, gobierno de los ricos”, sentenció.

López Obrador dijo que aunque sus adversarios lo ven “chocheando”, él se siente en buenas condiciones para terminar su gobierno.

“Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía”.

El mandatario aprovechó el evento para presumir que sus programas sociales como Sembrando Vida, o pensión universal a los adultos mayores son exitosos y nadie podrá ya quitarlos.